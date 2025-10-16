Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известный аналитик Ростислав Ищенко поделился мыслями о последствиях ограничительных мер, которые вводит Запад против Москвы.

Он уверен, что такие шаги лишь подталкивают к краху устоявшегося миропорядка на Западе, и это ощущается уже в ближайшей перспективе. Об этом он заявил в свежем интервью для издания "Военное дело".

Эксперт отметил, что в краткосрочной дистанции эти ограничения разрушают саму основу глобального доминирования западных стран. А вот что будет дальше, во многом зависит от выбора элит в Европе и Америке.

Если они откажутся от острого соперничества и сосредоточатся на формировании альтернативных структур в условиях растущего разнообразия влияний — мира, который все равно тяготеет к общему цивилизационному содружеству, — то смогут даже выиграть от быстрого обвала старых механизмов. Ведь это освободит пространство и средства для естественного зарождения свежих подходов именно на их территории.

Однако, если нынешний курс сохранится, среднесрочные последствия могут и не наступить вовсе — все рискует завершиться полномасштабным глобальным конфликтом.

Что касается отдаленных итогов, то человечество неизбежно шагнет к совершенно иной архитектуре международных отношений и экономики. Форма этой системы пока предсказать невозможно, поэтому трудно сказать, кому именно достанутся основные преимущества от сегодняшнего накала страстей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
