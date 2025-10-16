Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России назвали причины изменения позиции Трампа в отношении Украины

2:08
Мир

Смена позиции Дональда Трампа по Украине может быть связана с внутренней критикой и давлением после саммита с российским президентом. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила олимпийская чемпионка и первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дональд Трамп

Ранее газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что гнев президента США Дональда Трампа из-за того, что СМИ называли саммит на Аляске в августе триумфом российского президента Владимира Путина, мог стать одной из причин его недавней смены позиции в отношении Украины.

По словам Журовой, часть информации могла быть подана специально, чтобы усилить давление на Трампа и спровоцировать его реакцию, что могло повлиять на корректировку его внешнеполитической позиции.

"У Трампа была позитивная реакция на Владимира Владимировича, он демонстрировал дружелюбие, но это создавалo определенную напряженность в его окружении и СМИ. Часто такие моменты позитивного отношения к России оборачиваются критикой и обвинениями в связях с Кремлем, что ему неприятно. Он хочет оставаться независимым и быть медиатором", — пояснила она.

Депутат отметила, что отдельные участники процесса исходили из позиции здравого смысла и рассматривали саммит как возможность реально способствовать миру и снизить риски международной эскалации, несмотря на давление СМИ и внутренние критические настроения вокруг Трампа.

"Саммит виделся как шанс предотвратить конфликты и продемонстрировать, что дипломатия способна приносить результаты, даже если ожидания быстрого эффекта не всегда совпадают с реальностью", — подчеркнула Журова.

Она добавила, что расходы НАТО на вооружение также оказали влияние: закупленное оружие предназначалось для ведения конфликта, и прекращение боевых действий было бы экономически невыгодно для альянса. По ее словам, часть информации в СМИ могла быть подана так, чтобы спровоцировать Трампа на смену позиции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
