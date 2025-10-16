Главной задачей России является предотвращение диверсионных действий против газопровода "Турецкий поток". Об этом Pravda.Ru рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Виктор Соболев.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы совместно с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе "Турецкий поток".
Комментируя ситуацию, Соболев подчеркнул, что усиление борьбы с потенциальными диверсантами должно вестись в рамках контрразведки и контртеррористической работы. По его словам, информирование о планах диверсии позволяет предотвращать угрозы, а любые меры должны быть направлены исключительно на защиту национальных интересов.
"Если мы знаем о планируемой диверсии, необходимо использовать все доступные разведданные и меры контроля, чтобы не допустить ее совершения. Мы не находимся в состоянии войны, поэтому действия должны быть точными, сдержанными и направленными исключительно на охрану стратегически важных объектов и защиту национальных интересов страны", — подчеркнул депутат.
