В России ответили на сообщения о готовящейся диверсии на газопроводе Турецкий поток

Главной задачей России является предотвращение диверсионных действий против газопровода "Турецкий поток". Об этом Pravda.Ru рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы совместно с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе "Турецкий поток".

Комментируя ситуацию, Соболев подчеркнул, что усиление борьбы с потенциальными диверсантами должно вестись в рамках контрразведки и контртеррористической работы. По его словам, информирование о планах диверсии позволяет предотвращать угрозы, а любые меры должны быть направлены исключительно на защиту национальных интересов.