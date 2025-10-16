Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Мир

Главной задачей России является предотвращение диверсионных действий против газопровода "Турецкий поток". Об этом Pravda.Ru рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы совместно с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе "Турецкий поток".

Комментируя ситуацию, Соболев подчеркнул, что усиление борьбы с потенциальными диверсантами должно вестись в рамках контрразведки и контртеррористической работы. По его словам, информирование о планах диверсии позволяет предотвращать угрозы, а любые меры должны быть направлены исключительно на защиту национальных интересов.

"Если мы знаем о планируемой диверсии, необходимо использовать все доступные разведданные и меры контроля, чтобы не допустить ее совершения. Мы не находимся в состоянии войны, поэтому действия должны быть точными, сдержанными и направленными исключительно на охрану стратегически важных объектов и защиту национальных интересов страны", — подчеркнул депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
