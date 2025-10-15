Трамп раскрыл истинные намерения Путина по Украине

Конфликт на Украине продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мировой политике, и недавние заявления президента США Дональда Трампа добавляют интриги в эту историю.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

В ходе своего выступления в Белом доме он выразил мнение, что российское руководство стремится найти пути урегулирования сложившейся ситуации. По словам американского лидера, президент России Владимир Путин искренне заинтересован в завершении противостояния.

Трамп также отметил, что, на его взгляд, ситуация вокруг Украины не является столь запутанной, как может казаться. Он подчеркнул, что при правильном подходе достичь мира вполне возможно, хотя конкретных шагов или сроков он не назвал.