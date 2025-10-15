Урсула фон дер Ляйен идёт ва-банк: ЕС готовится к открытой борьбе с Трампом из-за климата

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится сделать шаг, который может стать её первым открытым противостоянием администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает издание Euractiv, на этой неделе глава ЕК может публично поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов — несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против стран, поддерживающих инициативу.

ЕС готов пойти против давления

Согласно данным источников Euractiv в структурах Еврокомиссии, фон дер Ляйен уже провела консультации с ключевыми членами комиссии и выразила личную поддержку экологическому соглашению. Этот шаг рассматривается как демонстрация политической самостоятельности Евросоюза и готовности к конфронтации с Вашингтоном, если того потребуют принципы "зеленой политики".

"Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-ные пошлины на большинство экспортных товаров в США", — отмечает Euractiv.

Суть конфликта

Речь идёт о глобальном плане ООН по сокращению выбросов углекислого газа от морского транспорта - одного из самых значимых источников загрязнения атмосферы. Согласно проекту, страны-участницы должны снизить долю выбросов с нынешних 3% от общемирового объёма до нуля в течение нескольких десятилетий.

Администрация Трампа выступила резко против этой инициативы, назвав её "экономически неприемлемой" и "ущербной для интересов США". Вашингтон пригрозил санкциями любым странам и чиновникам, которые поддержат проект.

Решимость Европы

Тем не менее Евросоюз быстро заявил, что не намерен отказываться от экологических обязательств. Брюссель видит в этом соглашении возможность укрепить международное лидерство ЕС в сфере климатической политики, особенно после неоднозначных шагов США в отношении Парижского соглашения.

Для фон дер Ляйен эта ситуация становится проверкой на независимость - после серии компромиссов с Вашингтоном, включая торговое соглашение, предусматривающее 15%-ные пошлины на европейский экспорт.

Возможные последствия

Если председатель Еврокомиссии действительно поддержит план ООН, это может привести к новому витку напряженности между Брюсселем и Белым домом. Однако эксперты считают, что отказ от участия в инициативе был бы ещё более рискованным шагом — и мог бы подорвать доверие к ЕС как к глобальному лидеру в вопросах климатической политики.

Решение фон дер Ляйен станет показателем того, насколько Европа готова проводить независимую экологическую и внешнеэкономическую политику в условиях давления со стороны США.