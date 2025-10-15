Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кожа теряет защиту: шаги к восстановлению её естественного баланса
Обычная рукоятка саботирует рост трицепса — вот чем её нужно заменить
Трамп раскрыл истинные намерения Путина по Украине
От таблеток до фитнес-мании: мода, которая закончится больничной койкой и испорченным желудком
Суд наказал Победу: отказались вернуть деньги за билеты, а теперь заплатят втрое больше
Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении
Иностранный паспорт — проблема? Шикунов ответил Станковичу на обидные слова
Трамп спас военных: президент нашёл способ заплатить армии — остальные в пролёте
Трамп объявил войну Мадуро: секретные операции ЦРУ стартуют сейчас

Урсула фон дер Ляйен идёт ва-банк: ЕС готовится к открытой борьбе с Трампом из-за климата

3:03
Мир

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится сделать шаг, который может стать её первым открытым противостоянием администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает издание Euractiv, на этой неделе глава ЕК может публично поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов — несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против стран, поддерживающих инициативу.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2023 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Урсула фон дер Ляйен

ЕС готов пойти против давления

Согласно данным источников Euractiv в структурах Еврокомиссии, фон дер Ляйен уже провела консультации с ключевыми членами комиссии и выразила личную поддержку экологическому соглашению. Этот шаг рассматривается как демонстрация политической самостоятельности Евросоюза и готовности к конфронтации с Вашингтоном, если того потребуют принципы "зеленой политики".

"Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-ные пошлины на большинство экспортных товаров в США", — отмечает Euractiv.

Суть конфликта

Речь идёт о глобальном плане ООН по сокращению выбросов углекислого газа от морского транспорта - одного из самых значимых источников загрязнения атмосферы. Согласно проекту, страны-участницы должны снизить долю выбросов с нынешних 3% от общемирового объёма до нуля в течение нескольких десятилетий.

Администрация Трампа выступила резко против этой инициативы, назвав её "экономически неприемлемой" и "ущербной для интересов США". Вашингтон пригрозил санкциями любым странам и чиновникам, которые поддержат проект.

Решимость Европы

Тем не менее Евросоюз быстро заявил, что не намерен отказываться от экологических обязательств. Брюссель видит в этом соглашении возможность укрепить международное лидерство ЕС в сфере климатической политики, особенно после неоднозначных шагов США в отношении Парижского соглашения.

Для фон дер Ляйен эта ситуация становится проверкой на независимость - после серии компромиссов с Вашингтоном, включая торговое соглашение, предусматривающее 15%-ные пошлины на европейский экспорт.

Возможные последствия

Если председатель Еврокомиссии действительно поддержит план ООН, это может привести к новому витку напряженности между Брюсселем и Белым домом. Однако эксперты считают, что отказ от участия в инициативе был бы ещё более рискованным шагом — и мог бы подорвать доверие к ЕС как к глобальному лидеру в вопросах климатической политики.

Решение фон дер Ляйен станет показателем того, насколько Европа готова проводить независимую экологическую и внешнеэкономическую политику в условиях давления со стороны США.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
Домашние животные
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Новости спорта
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Трамп заявил о крахе БРИКС: союз трещит под давлением США
Трамп заявил о крахе БРИКС: союз трещит под давлением США
Последние материалы
Урсула фон дер Ляйен идёт ва-банк: ЕС готовится к открытой борьбе с Трампом из-за климата
Трамп раскрыл истинные намерения Путина по Украине
От таблеток до фитнес-мании: мода, которая закончится больничной койкой и испорченным желудком
Суд наказал Победу: отказались вернуть деньги за билеты, а теперь заплатят втрое больше
Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении
Иностранный паспорт — проблема? Шикунов ответил Станковичу на обидные слова
Трамп спас военных: президент нашёл способ заплатить армии — остальные в пролёте
Трамп объявил войну Мадуро: секретные операции ЦРУ стартуют сейчас
Орбан раскрыл главный секрет встречи с Трампом: чего ждать Венгрии и США
Тупик в Вашингтоне: республиканцы и демократы не поделили бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.