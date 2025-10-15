Трамп спас военных: президент нашёл способ заплатить армии — остальные в пролёте

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Белого дома Дональд Трамп утвердил указ о распределении фондов для ежемесячных вознаграждений личному составу армии на фоне сбоев в аппарате из-за несогласованных расходов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

В документе, обнародованном пресс-службой администрации, содержится поручение задействовать резервы профильного ведомства для обеспечения расчетов с военнообязанными.

Трамп также распорядился отыскать ресурсы для сохранения всех намеченных мероприятий в оборонном секторе, как указано в бумаге.

Ранее он заверял, что найдет пути для таких переводов.

Федеральный механизм приостановил операции с начала октября из-за отсутствия плана трат на свежий период. Этот режим подразумевает заморозку функций некоторых органов, зависящих от парламентских дотаций. Трамп ранее намекал, что пауза в механизмах может послужить поводом для масштабных увольнений и перераспределений. По его мнению, тупик в дебатах спровоцировали оппоненты, а текущий кризис позволяет устранить нежелательные инициативы консерваторов.