Трамп спас военных: президент нашёл способ заплатить армии — остальные в пролёте

Мир

Глава Белого дома Дональд Трамп утвердил указ о распределении фондов для ежемесячных вознаграждений личному составу армии на фоне сбоев в аппарате из-за несогласованных расходов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
В документе, обнародованном пресс-службой администрации, содержится поручение задействовать резервы профильного ведомства для обеспечения расчетов с военнообязанными.

Трамп также распорядился отыскать ресурсы для сохранения всех намеченных мероприятий в оборонном секторе, как указано в бумаге.

Ранее он заверял, что найдет пути для таких переводов.

Федеральный механизм приостановил операции с начала октября из-за отсутствия плана трат на свежий период. Этот режим подразумевает заморозку функций некоторых органов, зависящих от парламентских дотаций. Трамп ранее намекал, что пауза в механизмах может послужить поводом для масштабных увольнений и перераспределений. По его мнению, тупик в дебатах спровоцировали оппоненты, а текущий кризис позволяет устранить нежелательные инициативы консерваторов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
