Мир

Вашингтон якобы дал зеленый свет разведке на проведение скрытых акций в Венесуэле, чтобы расшатать позиции нынешнего лидера Николаса Мадуро.

цру
Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
цру

Об этом поведали источники в американских структурах, на которых ссылается газета New York Times.

По их данным, команда Дональда Трампа конфиденциально поручила ЦРУ активизировать усилия по подрыву боливарианского руководства. Такие шаги могут охватывать силовые меры в самой стране и прилегающих водах Карибского моря. Впрочем, издание подчеркивает: пока неясно, идут ли приготовления к реальным шагам или это просто план на крайний случай.

Недавно американские военные неоднократно открывали огонь по судам у венесуэльского берега, подозреваемым в контрабанде запрещенных веществ. Канал NBC уточнил, что Пентагон разрабатывает сценарии точечных вылетов против местных дельцов, и подобные рейды могут стартовать в ближайшие дни.

Представитель Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила: Дональд Трамп не прочь задействовать полный арсенал национальных ресурсов в борьбе с трафиком, включая гипотетические военные интервенции в Венесуэле. Это прозвучало на фоне подхода к островному региону эсминцев и субмарин США.

В столице Боливарианской Республики расценили маневры как дерзкий вызов, подстрекающий к нестабильности и попирающий соглашения о нейтральном статусе акватории.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
