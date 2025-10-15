Тупик в Вашингтоне: республиканцы и демократы не поделили бюджет

В Вашингтоне верхняя палата Конгресса вновь заблокировала инициативу по разблокировке ассигнований для федерального аппарата, что только усугубляет паузу в его функционировании.
Такие выводы следуют из итогов трансляции голосования, которую вел канал C-Span.
Предложение от консервативной группы не сумело преодолеть порог в 60 мандатов, как отразила онлайн-трансляция. В итоге это уже девятая провальная акция по возобновлению работы правительства Америки.
В завершение рабочей недели руководитель консерваторов в сенате Джон Тьюн констатировал, что для прорыва по-прежнему требуется помощь пяти оппонентов из либерального крыла, чтобы прервать этот административный коллапс.
