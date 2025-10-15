Орбан раскрыл главный секрет встречи с Трампом: чего ждать Венгрии и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Основной темой предстоящих переговоров станут экономические отношения между двумя странами, включая возможность возобновления соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом венгерский лидер рассказал в интервью изданию Mandiner.

"Осталось договориться о 20%"

"Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20%, то вместе с ними объявим о встрече", — заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Он уточнил, что подготовка к встрече уже близка к завершению: около 80% вопросов повестки согласованы, и стороны остались обсудить лишь детали.

По словам Орбана, ключевое внимание на переговорах будет уделено экономическому сотрудничеству, в частности, восстановлению соглашения между Венгрией и США об избежании двойного налогообложения. Этот документ утратил силу по решению администрации Джо Байдена в 2022 году, что осложнило деятельность американских компаний в Венгрии и венгерских инвесторов в США.

Почему это важно

Соглашение об избежании двойного налогообложения действовало более 40 лет и позволяло бизнесу обеих стран не платить налоги дважды — и на территории Венгрии, и в США. После его прекращения многие компании столкнулись с ростом расходов и бюрократических сложностей.

Эксперты считают, что возобновление договора станет сигналом потепления отношений между Вашингтоном и Будапештом, которые в последние годы переживали непростые времена из-за разногласий по вопросам миграции, энергетики и взаимодействия с Россией.

Венгрия остаётся одним из крупнейших получателей иностранных инвестиций в Центральной Европе: в стране работают десятки американских корпораций — от автомобильных концернов до фармацевтических и IT-компаний.

Поддержка Трампа

Накануне, 13 октября, Дональд Трамп в ходе саммита в Египте высоко оценил деятельность венгерского премьера. Американский политик назвал Орбана "фантастическим лидером" и выразил уверенность в его успехе на будущих выборах.

Трамп уже поддерживал Орбана в 2022 году, когда тот одержал убедительную победу на парламентских выборах. По мнению наблюдателей, предстоящая встреча двух политиков может стать шагом к формированию нового формата стратегического диалога между странами, если бывший президент США вновь придёт к власти.

Перспективы встречи

По данным венгерских СМИ, переговоры могут состояться в начале 2026 года, однако конкретные даты пока не называются. Экономическая часть повестки, по словам Орбана, практически согласована, а обсуждение политических вопросов будет проходить позже.

Премьер-министр подчеркнул, что Будапешт заинтересован в "прагматичных отношениях" с Вашингтоном, основанных на взаимной выгоде, а не идеологических различиях.