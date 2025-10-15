Две точки невозврата: названы точные признаки капитуляции Запада перед РФ

Ведущий аналитик и автор Ростислав Ищенко раскрыл суть той черты, за которой альянс США и Европы свернет открытое противостояние с Москвой.

Он уточнил, что рубеж помощи Киеву наступит либо с полным угасанием украинской государственности, либо когда запасы Запада подойдут к концу, превращая столкновение в убыточное предприятие.

Ведь если даже триумф окажется дороже потерь, или эскалация подточит социальный баланс в странах-донорах, то отход станет неизбежным. Наилучший сценарий — когда эти элементы сплетутся в один узел. Подобное заявление он сделал в диалоге с читателями портала "Военное дело" .

Сигналы перемен: добровольный согласие на условия Москвы или полная потеря контроля над внутренними процессами в опорных государствах альянса. Такие метки могут проявиться почти параллельно, усиливая друг друга.