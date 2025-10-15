В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Мир

Дональд Трамп блефует, распространяя ложные представления о положении дел в БРИКС. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дональд Трамп

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем заявил, что государства, входящие в объединение БРИКС, якобы покидают его в страхе из-за американских пошлин.

Чепа подчеркнул, что ни о каком распаде БРИКС речи не идет. Напротив, объединение продолжает расширяться и укреплять свои позиции. По его словам, Вашингтон воспринимает усиление организации как угрозу собственному влиянию, поэтому Трамп делает провокационные заявления, стремясь посеять сомнение в стабильности структуры.

"Трамп, как часто бывает, блефует. Он боится БРИКС, боится усиления этой структуры, которая все активнее заявляет о себе как о влиятельном центре мирового развития. Объединение продолжает расширяться, укрепляет экономические и политические позиции, поэтому попытки Соединенных Штатов представить ситуацию иначе — лишь элемент информационной игры", — заявил Чепа.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
