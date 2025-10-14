350 страниц, которые потрясут Америку: Россия раскрывает тайну Кеннеди

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский конгрессмен от республиканцев Анна Паулина Луна поделилась сенсационными новостями: дипломаты из России готовы раскрыть архивные материалы, связанные с покушением на 35-го лидера США Джона Кеннеди.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA on The Commons is licensed under No restrictions Джон Кеннеди

По ее словам, сообщение пришло прямо из российского диппредставительства, где уточнили, что глава миссии лично доставит в ее кабинет пачку из 350 листов от официальных источников Москвы.

Луна напомнила, что еще в конце прошлого века законодатели пытались пробиться к этим записям, но безуспешно. Трагедия случилась 22 ноября 1963-го в техасском Далласе: Кеннеди, пробывший у власти меньше трех лет, пал от выстрела.

Официальное следствие указало на одинокого стрелка — Ли Харви Освальда, которого ликвидировали через пару дней после ареста. Позже вскрылось, что в конце 1950-х Освальд провел время в Советском Союзе, устроился на производство в Минске, женился на местной женщине и вернулся на родину с супругой. Это породило волну домыслов о скрытых мотивах и возможных заказчиках.

Весной текущего года Вашингтон обнародовал часть засекреченных бумаг не только по Джону, но и по его брату-политику Роберту, а также борцу за равноправие Мартину Лютеру Кингу. Законодательство предписывало полностью снять гриф с материалов к 2017-му, однако президент Дональд Трамп, как и его сменщик Джо Байден, предоставили спецслужбам паузу для проверки: вдруг разглашение ударит по внешним связям и интересам страны.