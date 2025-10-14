В России предрекли эскалацию после одного решения США по Украине

Передача Украине американских ракет Tomahawk приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном и усилит эскалацию конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Ранее издание Financial Times со ссылкой на директора программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон сообщило, что Соединенные Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, но такого количества не хватит для осуществления стратегических перемен в конфликте.

Колесник отметил, что подобные действия Вашингтона лишь усугубят и без того непростые отношения между странами.

"Это приведет к новому витку ухудшения отношений с США, которые и так остаются крайне напряженными. Они постоянно демонстрируют тенденцию к обострению, хотя Россия открыта к диалогу и готова соблюдать договоренности. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, но Вашингтон, похоже, делает все, чтобы разрушить даже те контакты, которые еще остались", — заявил Колесник.

Он напомнил, что президенты России и США ранее достигали договоренностей на встрече в Анкоридже, однако возможная передача ракет перечеркнет эти усилия и создаст прямую угрозу безопасности России.

"Если поставят Tomahawk, то потребуется и вся инфраструктура для их запуска, включая пусковые установки и обслуживание. Эти ракеты точные, но летают на малой высоте и со скоростью пассажирского самолета. В любом случае, они будут убивать наших граждан и военных", — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, действия США лишь усилят эскалацию и противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о стремлении к деэскалации.