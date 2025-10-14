Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрыв с одного удара: учёные предупреждают о новой угрозе из космоса
Когда лицо трескается от жажды: способ вернуть коже влагу и спасти её от увядания
От хип-хопа до мюзикла: какое препятствие мешает Дженнифер Лопес выйти на театральную сцену
Лимонная нежность в каждом кусочке: пирог, который тает на языке — готовится проще, чем вы думаете
Незваные соседи несут бешенство: признаки появления крыс, которые нельзя игнорировать
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Бег до или после штанги: спор, который наконец получил научный ответ — как порядок меняет результат

В России предрекли эскалацию после одного решения США по Украине

2:27
Мир

Передача Украине американских ракет Tomahawk приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном и усилит эскалацию конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее издание Financial Times со ссылкой на директора программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон сообщило, что Соединенные Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, но такого количества не хватит для осуществления стратегических перемен в конфликте.

Колесник отметил, что подобные действия Вашингтона лишь усугубят и без того непростые отношения между странами.

"Это приведет к новому витку ухудшения отношений с США, которые и так остаются крайне напряженными. Они постоянно демонстрируют тенденцию к обострению, хотя Россия открыта к диалогу и готова соблюдать договоренности. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, но Вашингтон, похоже, делает все, чтобы разрушить даже те контакты, которые еще остались", — заявил Колесник.

Он напомнил, что президенты России и США ранее достигали договоренностей на встрече в Анкоридже, однако возможная передача ракет перечеркнет эти усилия и создаст прямую угрозу безопасности России.

"Если поставят Tomahawk, то потребуется и вся инфраструктура для их запуска, включая пусковые установки и обслуживание. Эти ракеты точные, но летают на малой высоте и со скоростью пассажирского самолета. В любом случае, они будут убивать наших граждан и военных", — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, действия США лишь усилят эскалацию и противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о стремлении к деэскалации.

"Поставки этих ракет только усугубят международную напряженность и приведут к новым виткам конфликта. Все это идет вразрез с тем, что ранее говорил Трамп, обещая снизить уровень противостояния. Россия не оставит такие шаги без ответа: последствия могут быть крайне серьезными — и политическими, и геополитическими. У нас лучшие в мире системы ПВО, и мы знаем, как противостоять таким угрозам", — заключил Колесник.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Три ингредиента идеальной почвы для туи — формула, которую стоит записать каждому садоводу
Раскрыли доход — получили подозрения: как откровенность с инспектором ГАИ выходит боком
Бег до или после штанги: спор, который наконец получил научный ответ — как порядок меняет результат
Лось выходит из тумана — водитель не успевает даже моргнуть: секунда, которая может стоить жизни
Хоббиты живы: новые следы исчезнувшего вида шокировали археологов — доказательства пугают
Секрет красивой внешности Алёны Водонаевой: старые фотографии родителей шокировали фанатов
Залили кипятком — и всё потеряли: эти каши лишают энергии с утра
Губка в морозильной камере? Вы удивитесь, как этот трюк решает проблему с льдом
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Эгоизм или мечта? Почему Дженнифер Энистон не стала усыновлять ребёнка после неудачных попыток ЭКО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.