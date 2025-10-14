В России предрекли эскалацию после одного решения США по Украине

Передача Украине американских ракет Tomahawk приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном и усилит эскалацию конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на директора программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон сообщило, что Соединенные Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, но такого количества не хватит для осуществления стратегических перемен в конфликте.
Колесник отметил, что подобные действия Вашингтона лишь усугубят и без того непростые отношения между странами.
"Это приведет к новому витку ухудшения отношений с США, которые и так остаются крайне напряженными. Они постоянно демонстрируют тенденцию к обострению, хотя Россия открыта к диалогу и готова соблюдать договоренности. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, но Вашингтон, похоже, делает все, чтобы разрушить даже те контакты, которые еще остались", — заявил Колесник.
Он напомнил, что президенты России и США ранее достигали договоренностей на встрече в Анкоридже, однако возможная передача ракет перечеркнет эти усилия и создаст прямую угрозу безопасности России.
"Если поставят Tomahawk, то потребуется и вся инфраструктура для их запуска, включая пусковые установки и обслуживание. Эти ракеты точные, но летают на малой высоте и со скоростью пассажирского самолета. В любом случае, они будут убивать наших граждан и военных", — подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, действия США лишь усилят эскалацию и противоречат заявлениям президента Дональда Трампа о стремлении к деэскалации.
"Поставки этих ракет только усугубят международную напряженность и приведут к новым виткам конфликта. Все это идет вразрез с тем, что ранее говорил Трамп, обещая снизить уровень противостояния. Россия не оставит такие шаги без ответа: последствия могут быть крайне серьезными — и политическими, и геополитическими. У нас лучшие в мире системы ПВО, и мы знаем, как противостоять таким угрозам", — заключил Колесник.
