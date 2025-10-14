Польша нажала Enter: страна официально объявила войну России в киберпространстве

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич уверен: его страна давно перешла в фазу активного противостояния с Россией. Такие выводы он сделал в разговоре с журналистами издания Financial Times. Материал был опубликован изданием EADaily.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Ценцкевич акцентировал внимание на цифровой арене, где, по его оценке, Варшава уже ведет настоящие боевые действия против Москвы, а не просто отбивается от гипотетических рисков. Это уже не уровень тревоги, а полноценная конфронтация.

В государствах Евросоюза, как отметил специалист, множатся комбинированные формы натиска — от несанкционированных вторжений аппаратов в небо до попыток проникновения в сети распределения воды.

Подобные акции, считает он, организуют внедренные операторы, которых оплачивают через виртуальные монеты, чтобы запутать следы платежей для органов контрразведки. Для наглядности Ценцкевич привел случай 2023 года: тогда польские власти задержали более десяти выходцев из Белоруссии и Украины, заподозренных в работе на российскую военную разведку.

Варшава последовательно проводит жесткую линию в отношении Москвы и ее партнера в Минске, при этом необоснованно приписывая им намерения атаковать территории блока НАТО.