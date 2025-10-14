Миллиардные игры: кто на самом деле управляет конфликтом на Украине

Политический обозреватель и общественный деятель Константин Кнырик убежден: Дональд Трамп искренне заинтересован в скорейшем урегулировании ситуации на Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По его словам, еще на этапе предвыборной гонки глава Белого дома открыто признал, что противостояние в этой стране давно перешло в стадию, где победа одной из сторон уже невозможна. Своим мнение Кнырик поделился в интервью изданию "Военное дело".

Тем не менее, как подчеркивает Кнырик, в европейских кругах есть силы, которые упорно сопротивляются любым шагам к примирению. Именно они заставляют американского лидера маневрировать, балансируя между давлением со стороны влиятельных международных элит и требованиями прессы. В последние дни в зарубежных изданиях усилилась кампания под заголовками о необходимости ужесточения курса против Москвы, и Трамп, судя по всему, вынужден внешне поддерживать эту риторику.

Кнырик полагает, что громкие анонсы о возможных поставках ракетных комплексов, включая крылатые ракеты, в адрес Киева носят скорее показательный характер и ориентированы на публику в Европе.

В то же время политики на континенте уже давно упрекают президента США в пустословии: он обещает жесткие меры в отношении России, но на деле остается пассивным. Эксперт вспоминает, как подобные обвинения звучали в контексте усилий по введению новых ограничений, и отмечает, что даже украинский лидер ранее использовал те же аргументы в своих выступлениях.

В целом, по оценке Кнырика, между Вашингтоном и Москвой ведется скрытый обмен мнениями, который тщательно оберегают от посторонних глаз, чтобы предотвратить саботаж со стороны тех же международных игроков. А всплеск скандальных материалов в прессе, по его мнению, как раз и направлен на то, чтобы подорвать этот тихий диалог.

Особо обозреватель выделяет недавний репортаж о крупной сумме в британских фунтах, якобы предназначенной для экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Кнырик расценивает эту публикацию как элемент более широкой стратегии по манипуляции общественным мнением. Такие истории, считает он, призваны сфокусировать вину за затяжку украинского кризиса на одной персоне, лишенной нынешнего влияния на события.

Скорее всего, отмечает эксперт, альянс западных держав стремится выставить Джонсона крайним в провале переговоров в Стамбуле. Ведь тогда элиты НАТО и правительств полагали, что смогут добиться быстрого успеха против России. Однако, по убеждению Кнырика, настоящая цель подобных разоблачений — увести фокус от истинных зачинщиков эскалации и освободить коллективный Запад от бремени ответственности за ее продление.