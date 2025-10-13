Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане

Президент США Дональд Трамп во время саммита в Египте выразил восхищение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и предсказал ему очередную победу на предстоящих парламентских выборах 2026 года. Речь американского лидера транслировалась на официальном YouTube-канале Белого дома и сразу вызвала широкий отклик в международных СМИ.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Поддержка от Трампа

Выступая перед делегатами, Трамп обратился к венгерскому премьеру, подчеркнув его политические успехи и устойчивость позиции на мировой арене.

"Ты фантастический. Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с отрывом в 28 пунктов. Ты добьешься еще большего успеха и на этот раз, если будут новые выборы", — сказал президент США Дональд Трамп.

Такая открытая поддержка прозвучала как символ продолжения их давних политических симпатий. Трамп неоднократно называл Орбана сильным лидером, защищающим национальные интересы, а также примером для других стран Европы, где усиливаются правые и консервативные движения.

Орбан и его политическая позиция

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится у власти с 2010 года и считается одним из самых ярких представителей европейских консерваторов. Его партия "Фидес" неоднократно выигрывала парламентские выборы с большим преимуществом, а сам политик известен своей жёсткой позицией по вопросам миграции, энергетической независимости и суверенитета страны в отношениях с Евросоюзом.

Политическая линия Орбана часто вызывает напряжение в Брюсселе — в частности, из-за его отказа поддерживать антироссийские санкции в полном объёме и сдержанной позиции по военной помощи Украине.

Обвинения Киева и реакция Будапешта

На фоне слов Трампа ситуация вокруг Венгрии вновь обострилась после заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто, который 7 октября обвинил Украину во вмешательстве в грядущие парламентские выборы.

По словам дипломата, Киев опасается сохранения у власти национального правительства, поскольку в этом случае Венгрия продолжит отстаивать свои интересы, а не политику Брюсселя.

Сийярто отметил, что вмешательство "неудивительно", ведь, если Орбан останется у власти, Украина вряд ли сможет стать членом Европейского союза, учитывая право вето, которым обладает Будапешт.

Международный контекст

Поддержка Трампа прозвучала в момент, когда отношения Венгрии с Западом остаются напряжёнными. ЕС ранее заморозил часть финансовой помощи Будапешту, ссылаясь на несоблюдение принципов верховенства права, а Орбан в ответ заявил, что Венгрия не позволит "диктовать себе условия извне".

Политологи отмечают, что одобрение со стороны президента США может укрепить позиции Орбана внутри страны, особенно среди сторонников курса на суверенитет и традиционные ценности.

Взгляд вперёд

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 2026 год, и, по оценкам аналитиков, партия "Фидес" по-прежнему сохраняет высокий уровень поддержки. Однако оппозиция намерена объединить силы, чтобы бросить вызов действующему премьеру.