Саркози готовится к тюремному сроку: раскроются ли новые детали коррупционного скандала

Бывший президент Франции Николя Саркози начнёт отбывать тюремное наказание 21 октября. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники, близкие к судебному процессу. Это первый случай в современной истории Франции, когда экс-глава государства реально отправляется за решётку.

Где будет содержаться Саркози

Согласно данным издания, Саркози будет помещён в тюрьму Санте в Париже — одно из старейших и самых охраняемых исправительных учреждений страны. Для него выделен блок, предназначенный для уязвимых заключённых, где обеспечиваются повышенные меры безопасности. Этот корпус предназначен для тех, кому может угрожать опасность со стороны других арестантов — например, бывших политиков, судей или полицейских.

"Он будет заключен 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой есть блок для уязвимых заключенных, чтобы обеспечить их безопасность", — сообщает RTL.

Приговор и возможное освобождение

25 сентября Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года и приговорил его к пяти годам лишения свободы, из которых два года должны быть проведены в заключении, а оставшийся срок — условно.

Адвокаты бывшего президента уже подали апелляцию, и в ближайшие недели дело поступит в Апелляционный суд. Согласно французскому законодательству, рассмотрение ходатайства об освобождении может занять до двух месяцев. Если суд удовлетворит просьбу защиты, Саркози сможет выйти на свободу до католического Рождества.

Как началось расследование

История ливийского финансирования кампании Саркози тянется уже более десяти лет. В 2012 году французское издание Mediapart опубликовало документы, согласно которым власти Ливии якобы передали 50 миллионов евро на нужды президентской гонки 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин публично заявил, что в конце 2006-го и начале 2007 года лично доставлял в Министерство внутренних дел Франции, которым тогда руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму около пяти миллионов евро. По его словам, часть средств он передавал Клоду Геану — главе администрации политика, а один раз — самому кандидату.

Эти показания легли в основу расследования, начатого в 2018 году. Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. Сам бывший президент категорически отвергал свою вину и называл дело политически мотивированным.

Любопытно, что в ноябре 2020 года Такиеддин внезапно отказался от своих показаний, заявив, что его слова "были неверно истолкованы". Однако следствие продолжилось, и французская Фемида всё же вынесла обвинительный приговор.

Политические последствия

Для Франции этот случай стал беспрецедентным: ранее ни один бывший президент страны не получал реального срока по уголовному делу. Хотя Жак Ширак также был осуждён за финансовые злоупотребления, он избежал тюрьмы по состоянию здоровья.

Политологи отмечают, что история Саркози может серьёзно повлиять на восприятие французских элит. Несмотря на то, что экс-президент давно отошёл от активной политики, его фигура остаётся знаковой для правоцентристов, а часть избирателей по-прежнему видит в нём харизматичного лидера.

Сторонники Саркози заявляют, что приговор подрывает доверие к судебной системе, тогда как его оппоненты считают это доказательством равенства всех перед законом.

Как бы ни развивались события, 21 октября станет днём, вошедшим в историю Франции — днём, когда бывший президент страны переступит порог тюрьмы.