Шенген под прицелом: новые правила въезда грозят путешественникам из России

Посольство России в Бельгии предупредило граждан о возможных задержках и очередях при пересечении границ шенгенской зоны. Причиной станут изменения в порядке прохождения паспортного контроля для иностранных граждан, вступившие в силу с 12 октября.

Новая система контроля на границах

Как сообщили в Еврокомиссии, теперь при въезде в страны Европейского союза будет действовать электронная система регистрации данных иностранцев. В ней фиксируются отпечатки пальцев и фотография каждого въезжающего, что, по словам европейских чиновников, позволит повысить уровень безопасности и упростить выявление нарушителей визового режима.

Эти изменения касаются всех путешественников, совершающих краткосрочные поездки до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Новая процедура будет обязательной для всех граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, включая россиян.

"Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных... На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска", — говорится в сообщении посольства России в Бельгии в Telegram-канале.

Возможные задержки и рекомендации

В российском диппредставительстве отметили, что в первые месяцы работы системы возможны технические сбои и увеличение времени ожидания на границе. Особенно это может коснуться популярных направлений — Польши, Финляндии, Германии, Франции и Бельгии.

Посольство советует путешественникам заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки в аэропортах и наземных пунктах пропуска, а также иметь при себе дополнительные документы, подтверждающие цель поездки и наличие визы.

Когда система заработает полностью

Переход на новую систему контроля будет проходить поэтапно. Согласно плану Еврокомиссии, к 10 апреля 2026 года все пограничные пункты внешних границ Шенгенской зоны должны быть полностью оснащены оборудованием для сбора и хранения биометрических данных.

После этого въезд и выезд иностранцев будет фиксироваться автоматически, без необходимости ставить штампы в паспортах. Европейские власти считают, что это ускорит процесс проверки и снизит риск подделки документов, однако на первых этапах внедрения возможны трудности.

Цели нововведения

Европейский союз заявляет, что новая система призвана повысить эффективность миграционного контроля, облегчить выявление лиц, нарушивших сроки пребывания, и укрепить безопасность внутри ЕС. При этом представители Еврокомиссии подчёркивают, что собранные данные будут защищены по стандартам GDPR и не станут использоваться вне рамок пограничного контроля.

Что важно знать путешественникам

• Проверяйте актуальные требования страны назначения перед выездом.

• Заранее приходите на паспортный контроль — особенно в крупных аэропортах.

• Уточняйте, требуется ли повторная сдача отпечатков при следующих поездках.

• Следите за обновлениями на сайтах посольств и консульств.

Таким образом, путешественникам из России и других стран, не входящих в ЕС, в ближайшие месяцы стоит ожидать изменений в порядке пересечения границ. Новая биометрическая система направлена на повышение безопасности, но потребует терпения и дополнительного времени при прохождении контроля.