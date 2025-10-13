Польша блокирует выдачу подозреваемого по Северному потоку: что скрывает Варшава

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выдача Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в подрыве газопровода "Северный поток", не отвечает интересам Польши.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Слова министра прозвучали в эфире телеканала Polsat и стали официальной позицией польского правительства по резонансному делу.

Арест и позиция Польши

Журавлев был задержан на территории Польши по запросу немецких властей. 1 октября окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней, а позже продлил срок содержания под стражей ещё на 40 дней. Несмотря на запрос Берлина об экстрадиции, премьер-министр Польши Дональд Туск и Министерство обороны выступили против передачи подозреваемого Германии.

"Это не находится в польских интересах", — заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам чиновника, решение о выдаче остаётся в компетенции польского суда, однако правительство открыто выражает своё несогласие с экстрадицией. Косиняк-Камыш также подчеркнул, что вопрос "Северного потока" для Варшавы носит принципиальный характер: главная проблема, по его мнению, заключается не в диверсии, а в самом факте строительства газопровода, против которого Польша выступала с самого начала.

Контекст дела "Северного потока"

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северный поток-1" и "Северный поток-2" — произошли 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря. Германия, Дания и Швеция квалифицировали происшествие как возможную диверсию. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и отметил, что сроки ремонта оценить невозможно.

Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. Москва неоднократно направляла запросы в страны, ведущие расследование, однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответов не получала.

Версии и международная реакция

В 2023 году американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование. Со ссылкой на источник он утверждал, что подрыв газопроводов был проведён водолазами ВМС США во время учений Baltops в июне 2022 года при поддержке Норвегии. По данным журналиста, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден.

Вашингтон категорически отверг обвинения. Представители Пентагона в комментарии агентству РИА Новости заявили, что США "не имеют отношения к подрыву российских газопроводов".

Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на международном расследовании инцидента. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинял США и Великобританию в блокировании инициатив по созданию независимой комиссии.

Польская позиция

Для Варшавы вопрос "Северного потока" давно вышел за рамки энергетики. Польша традиционно рассматривала газопровод как инструмент политического влияния Москвы на Европу. Отсюда и нынешнее нежелание польских властей способствовать передаче подозреваемого Германии, даже если это усложняет отношения с партнёрами по ЕС.

По мнению экспертов, позиция Польши отражает её стремление дистанцироваться от расследования, результаты которого могут вызвать напряжение между союзниками.

Судебное решение по делу Журавлева ожидается в ближайшие недели, однако уже ясно: вопрос экстрадиции превратился из юридического в политический и способен повлиять на отношения Варшавы с Берлином и Брюсселем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
