Секрет румынского спокойствия: большинство граждан этой страны не боятся России — их беспокоит другое

2:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно данным нового социологического исследования, около 60% населения Румынии скептически относятся к риску преднамеренного военного нападения со стороны Российской Федерации. Эти выводы были обнародованы ведущей румынской исследовательской компанией Avangarde, что проливает свет на настроения в ключевой стране НАТО на восточном фланге Альянса.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Степень восприятия угрозы: от скептицизма до тревоги

Опрос, проведенный с 6 по 10 октября, напрямую спрашивал жителей Румынии об их оценке потенциальной угрозы. Результаты демонстрируют преобладание скептических настроений:

42% респондентов заявили, что считают риск нападения со стороны России в настоящее время "крайне невелик" .

16% оценили этот риск как "очень незначительный или вовсе отсутствующий".

Таким образом, в сумме 58% опрошенных не верят в реальность подобной угрозы. При этом значительная часть общества все же испытывает тревогу:

29% считают риск "высоким" .

4% оценивают его как "очень высокий".

Оставшиеся 9% участников опроса не смогли дать определенный ответ.

Критика оборонной политики: высокий уровень недовольства

Парадоксальным, на фоне относительно низких опасений перед внешней угрозой, выглядит другой ключевой результат опроса. Граждане Румынии продемонстрировали высокий уровень недоверия к способности своего правительства эффективно управлять вопросами национальной обороны.

На просьбу оценить, как власти справляются с этой сферой, респонденты ответили следующим образом:

58% заявили, что правительство плохо управляет национальной обороной.

Всего 22% выразили удовлетворение текущей политикой в этой области.

Остальные участники затруднились с ответом.

Этот диссонанс — между низким восприятием внешней угрозы и высоким недовольством оборонной политикой — представляет собой интересный феномен. Он может говорить о том, что критика власти гражданами сосредоточена не столько на противодействии конкретной внешней опасности, сколько на общих вопросах эффективности управления, прозрачности расходов или технической оснащенности армии.