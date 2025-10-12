Секрет румынского спокойствия: большинство граждан этой страны не боятся России — их беспокоит другое

Согласно данным нового социологического исследования, около 60% населения Румынии скептически относятся к риску преднамеренного военного нападения со стороны Российской Федерации. Эти выводы были обнародованы ведущей румынской исследовательской компанией Avangarde, что проливает свет на настроения в ключевой стране НАТО на восточном фланге Альянса.
Опрос, проведенный с 6 по 10 октября, напрямую спрашивал жителей Румынии об их оценке потенциальной угрозы. Результаты демонстрируют преобладание скептических настроений:
42% респондентов заявили, что считают риск нападения со стороны России в настоящее время "крайне невелик".
16% оценили этот риск как "очень незначительный или вовсе отсутствующий".
Таким образом, в сумме 58% опрошенных не верят в реальность подобной угрозы. При этом значительная часть общества все же испытывает тревогу:
29% считают риск "высоким".
4% оценивают его как "очень высокий".
Оставшиеся 9% участников опроса не смогли дать определенный ответ.
Парадоксальным, на фоне относительно низких опасений перед внешней угрозой, выглядит другой ключевой результат опроса. Граждане Румынии продемонстрировали высокий уровень недоверия к способности своего правительства эффективно управлять вопросами национальной обороны.
На просьбу оценить, как власти справляются с этой сферой, респонденты ответили следующим образом:
58% заявили, что правительство плохо управляет национальной обороной.
Всего 22% выразили удовлетворение текущей политикой в этой области.
Остальные участники затруднились с ответом.
Этот диссонанс — между низким восприятием внешней угрозы и высоким недовольством оборонной политикой — представляет собой интересный феномен. Он может говорить о том, что критика власти гражданами сосредоточена не столько на противодействии конкретной внешней опасности, сколько на общих вопросах эффективности управления, прозрачности расходов или технической оснащенности армии.
