Вучич раскрыл карты: из-за этого Сербии закрыт путь в Евросоюз — неожиданное заявление

3:20
Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что именно отказ Белграда присоединиться к антироссийским санкциям стал главным фактором, который отдаляет страну от вступления в Европейский союз. По его словам, если бы Сербия следовала линии Брюсселя, процесс евроинтеграции уже подошёл бы к завершению.

вучич
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вучич

"Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути", — сказал Вучич в интервью изданию Informer.

Политика нейтралитета

Сербский лидер подчеркнул, что Белград последовательно придерживается курса военного нейтралитета и старается сохранять честные отношения со всеми сторонами, включая Россию.

"Мы придерживались другой политики — политики военного нейтралитета, были честны по отношению к российской стороне, международному праву и Уставу ООН, не нарушая интересы российского государства", — отметил Вучич.

По словам президента, давление со стороны европейских чиновников было ощутимым. Так, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель трижды просил Белград прекратить авиасообщение с Россией.

Сербия не изменила позицию

Несмотря на эти обращения, Сербия не пошла на разрыв транспортных и экономических связей.

"Мы выдержали и не отменили авиасообщение. Мы сохранили переговоры с РЖД и обсуждаем с ними, а также с китайскими компаниями, продолжение железной дороги от Валево до Врбницы — границы с Черногорией", — заявил сербский президент.

Страна продолжает сотрудничество с российскими компаниями, в том числе в сфере инфраструктуры и энергетики.

Европейская перспектива

Сербия остаётся официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года. Помимо неё, этот статус имеют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Процесс интеграции для всех стран региона остаётся долгим и сложным: например, Турция ожидает вступления уже четверть века, а последней в ЕС присоединилась Хорватия в 2013 году.

Реакция Москвы и Запада

В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением и адаптировала экономику к новым условиям. Кремль считает, что санкции наносят больший урон самим западным экономикам.

Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада. По его словам, главная цель санкционного давления — ухудшить жизнь миллионов людей во всём мире, а не только в России.

Тем временем на Западе всё чаще звучат сомнения в эффективности антироссийских ограничений: часть политиков признаёт, что ожидания не оправдались, а экономика ЕС столкнулась с последствиями энергетического кризиса.

Что дальше

Сербия, балансируя между историческими связями с Россией и курсом на евроинтеграцию, продолжает сохранять нейтральную позицию. По мнению аналитиков, Белград будет стремиться удерживать этот баланс, чтобы не потерять партнёров ни на Востоке, ни на Западе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
