Вучич раскрыл карты: из-за этого Сербии закрыт путь в Евросоюз — неожиданное заявление

3:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что именно отказ Белграда присоединиться к антироссийским санкциям стал главным фактором, который отдаляет страну от вступления в Европейский союз. По его словам, если бы Сербия следовала линии Брюсселя, процесс евроинтеграции уже подошёл бы к завершению.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

"Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути", — сказал Вучич в интервью изданию Informer.

Политика нейтралитета

Сербский лидер подчеркнул, что Белград последовательно придерживается курса военного нейтралитета и старается сохранять честные отношения со всеми сторонами, включая Россию.

"Мы придерживались другой политики — политики военного нейтралитета, были честны по отношению к российской стороне, международному праву и Уставу ООН, не нарушая интересы российского государства", — отметил Вучич.

По словам президента, давление со стороны европейских чиновников было ощутимым. Так, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель трижды просил Белград прекратить авиасообщение с Россией.

Сербия не изменила позицию

Несмотря на эти обращения, Сербия не пошла на разрыв транспортных и экономических связей.

"Мы выдержали и не отменили авиасообщение. Мы сохранили переговоры с РЖД и обсуждаем с ними, а также с китайскими компаниями, продолжение железной дороги от Валево до Врбницы — границы с Черногорией", — заявил сербский президент.

Страна продолжает сотрудничество с российскими компаниями, в том числе в сфере инфраструктуры и энергетики.

Европейская перспектива

Сербия остаётся официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года. Помимо неё, этот статус имеют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Процесс интеграции для всех стран региона остаётся долгим и сложным: например, Турция ожидает вступления уже четверть века, а последней в ЕС присоединилась Хорватия в 2013 году.

Реакция Москвы и Запада

В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением и адаптировала экономику к новым условиям. Кремль считает, что санкции наносят больший урон самим западным экономикам.

Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада. По его словам, главная цель санкционного давления — ухудшить жизнь миллионов людей во всём мире, а не только в России.

Тем временем на Западе всё чаще звучат сомнения в эффективности антироссийских ограничений: часть политиков признаёт, что ожидания не оправдались, а экономика ЕС столкнулась с последствиями энергетического кризиса.

Что дальше

Сербия, балансируя между историческими связями с Россией и курсом на евроинтеграцию, продолжает сохранять нейтральную позицию. По мнению аналитиков, Белград будет стремиться удерживать этот баланс, чтобы не потерять партнёров ни на Востоке, ни на Западе.