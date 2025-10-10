Женщина, которая унизила Трампа: Мария Мачадо и её история борьбы

4:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо неожиданно стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года, обойдя в гонке президента США Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Кто эта женщина, чьи усилия по защите прав граждан так впечатлили норвежских судей, и в чем промах американского лидера, мечтавшего о престижной награде? Материал об этом был опубликован "Царьградом".

На конкурс подали 338 заявок, среди фаворитов числился Трамп, который не раз хвастался вкладом в разрешение международных споров. Однако комитет выбрал Мачадо за ее упорную борьбу за демократические ценности в Венесуэле. По мнению жюри, такие принципы — свобода слова, участие в выборах, доступ к власти — лежат в основе как внутренней гармонии, так и межгосударственного равновесия. Они отметили, что эти идеалы сейчас отступают под натиском глобальных тенденций.

Мачадо увидела свет в Каракасе и недавно отметила 58-летие. С юности она посвятила себя помощи нуждающимся: в 1992-м основала фонд Атенеа, ориентированный на поддержку беспризорных детей и сирот в столице.

Политическая карьера стартовала в 2002 году с создания группы Sumate, где она продвигала гражданские свободы. Вместе с соратниками собрала подписи для референдума против Уго Чавеса в 2004-м.

С 2011 по 2014 год она занимала место в Национальной ассамблее. В 2012-м пробовала силы на праймериз за пост главы государства, но уступила. Во время массовых выступлений 2014 года фигурировала как один из лидеров, открыто осуждая Николаса Мадуро и одобряя ограничения против него. В 2014-м получила награду за вклад в демократию имени Чарльза Т. Манатта, а в 2024-м — премию Сахарова.

В октябре 2023-го на внутриоппозиционном голосовании она собрала более 92 процентов поддержки, хотя власти усомнились в честности итогов. В начале 2024 года суд запрет на 15 лет лишил ее права на любые официальные должности, включая высшую.

Трамп, вернувшись в Белый дом в январе 2025-го, сразу развернул кампанию за "Нобелевку" — и на публике, и в кулуарах. Недавно на сессии Генассамблеи ООН он напомнил о своих заслугах в Авраамовых аккордах из первого срока. Администрация также заявила о завершении минимум шести кризисов. Список опубликовали официальные источники.

Сначала Армения и Азербайджан: 8 августа объявили о пакте, где роль Вашингтона признали ключевой, по оценкам аналитиков. Затем Таиланд и Камбоджа: стычка из-за пограничных угодий в конце июля утихла за пару дней после угрозы тарифов; договор подписали 7 августа.

Далее Демократическая Республика Конго и Руанда: руандийские повстанцы из "Движения 23" в начале года заняли рудный район на востоке Конго. Министры обеих сторон в июне в Вашингтоне договорились о паузе, хотя боевики проигнорировали бумагу, не участвуя в ней.

Иран и Израиль: после ракетных вылетов по Тегерану Трамп удостоился благодарности от Биньямина Нетаньяху. Белый дом приписал себе успех, но формального мира нет — напряжение висит в воздухе.

Пакистан и Индия: за Кашмир в мае разгорелось, но после ночных консультаций с американским посредником стороны взяли тайм-аут через несколько дней.

Наконец, Эфиопия и Египет: 12-летний спор о плотине на Ниле в июне зашел в тупик, однако Трамп в сети намекнул на скорое разрешение под эгидой США.

Несмотря на номинации от ряда стран, комитет отверг Трампа. Западная пресса связывает это с приостановкой работы Агентства международного развития и введением барьеров на импорт из других государств — шаги, подорвавшие имидж миротворца.