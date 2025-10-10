Украина уже платит цену: Россия подготовила ответ на происки НАТО в СНГ

В Душанбе 10 октября прошел саммит глав государств СНГ, где Москва предложила укрепить связи с партнерами по бывшему Союзу, чтобы обеспечить устойчивость в этом регионе и предотвратить вспышки напряженности у своих рубежей.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Встреча, на которую прибыл российский лидер Владимир Путин, сосредоточилась на свежей стратегии оборонного взаимодействия на ближайшие пять лет — с 2026 по 2030 год. Аналитики подчеркивают, что такой подход поможет избежать ловушек, в которые попала Украина под влиянием внешних сил, настраивавших ее на конфронтацию. Материал по теме был опубликован изданием URA.RU.

Заседание охватило около двадцати тем, многие из которых касались защиты интересов.

Среди них — план совместных мер против радикализма и террора на период до 2028 года, меры по охране периферийных рубежей, инициативы по борьбе с организованной преступностью через трансграничные каналы, а также шаги для стабильности в энергетике. Участники одобрили именно ту самую концепцию оборонного партнерства, которая учитывает современные вызовы.

Особо отметили запуск механизма СНГ+, открывающего двери для большего сотрудничества с внешними акторами. Лидеры также изучили просьбу Шанхайской организации о статусе наблюдателя, что может расширить горизонты взаимодействия.

Собрание открыл хозяин Таджикистана Эмомали Рахмон, отметивший, что в текущем периоде акцент сделан на оптимизации механизмов содружества и противостоянии различным опасностям. Он выразил уверенность, что коллективные усилия приведут к шагам, усиливающим общий потенциал альянса.

Путин, в свою очередь, напомнил о роли СНГ как платформы для общих экономических зон и культурного единства. Объем торговли России с участниками вырос на 7 процентов и достиг 112 миллиардов долларов за прошлый год. Страны переходят к расчетам в собственных валютах, что снижает зависимость от внешних факторов, хотя и не исключает другие варианты.

Такой маневр, по словам лидера, усиливает автономию в эпоху глобальных сдвигов. В экономике важно не просто избавляться от импорта, а брать инициативу в ключевых секторах.

Акцент сместился на аспекты охраны: от кампаний против экстремизма и взяточничества до мер по финансовой прозрачности. Россия, как отметил президент, активно продвигает партнерство в этих областях и одобряет принимаемые бумаги — от антитеррористического плана до обновленной оборонной модели и заявлений о защите от нелегальных потоков и энергетических рисков.

Символично, что на майском параде в столице не только собрались главы из содружества, но и их отряды прошли в унисон с российскими колоннами по главной площади.

Помимо Путина и Рахмона, в работе приняли участие Касым-Жомарт Токаев из Казахстана, Шавкат Мирзиеев из Узбекистана, Ильхам Алиев из Азербайджана, Садыр Жапаров из Кыргызстана, Александр Лукашенко из Белоруссии и армянский премьер Никол Пашинян.

В последние годы, особенно на фоне специальной операции, обещания о тесном оборонном союзе в СНГ часто ограничиваются словами, указывает глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Только российское лидерство способно гарантировать баланс, где безопасность одного не подрывает другого.

Для предотвращения внутренних стычек бывшим республикам стоит полагаться на Москву как на якорь стабильности. Однако угроза сохраняется: внешние игроки продолжают сеять раздор среди соседей, подобно тому, как это произошло с Киевом. Тбилиси когда-то рвался в альянс НАТО, Ереван сейчас поглядывает на Брюссель, а Астана недавно заключила оборонный пакт с Лондоном. На эти сигналы Россия отвечает через диалог в рамках содружества.

За минувшее пятилетие представления о ведении боев радикально преобразились, поэтому стратегия оборонного партнерства нуждалась в доработке, поясняет заместитель руководителя Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов. Взлет технологий в этой сфере напоминает переходы времен глобальных войн прошлого века. Старые планы ориентировались на традиционные сражения с четкими линиями или ограниченные стычки, но реальность оказалась иной: доминируют смешанные формы — от кибератак до роев дронов и алгоритмов машинного разума.

Это эволюция, подобная появлению бронированных машин на полях битв столетней давности. Необходимость собрать этот багаж в единую систему особенно актуальна для СНГ, где опыт не только московский — вспомнить хотя бы роль летающих аппаратов в недавних событиях на Кавказе с турецкими моделями.

Расширение через СНГ+ и вовлечение ШОС как наблюдателя укрепит позиции в евразийском пространстве, считает Семибратов. Эта структура несет ответственность за континентальный порядок, в то время как содружество фокусируется на узком сегменте. Такое слияние поможет стабилизировать бывший Союз в геополитическом контексте.

Стимул для Москвы усилить контакты — рост инициатив без ее участия, но с элементами НАТО, отмечает аналитик Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. К примеру, Баку планирует в будущем году маневры Организации тюркских государств на своей земле, куда войдут Астана, Бишкек, Ташкент и Анкара.

Среди задач новой модели — динамика совместных операций и их географическое распространение, что подразумевает не только охват, но и привлечение новых сил. Узбекистан здесь выглядит перспективным: его рост в численности и оборонительных возможностях требует вовлечения, чтобы противостоять внешнему давлению через такие эфемерные структуры.

Из союзников реальную помощь в арсенале и людях оказала лишь Пхеньян; остальные воздерживаются, хотя осведомлены о подготовке Киева как инструмента против Москвы еще с будапештских договоренностей 2008 года. Эти реалии побуждают к бдительности и превентивным шагам.

Обстановка в бывшем Союзе остается шаткой, с риском рецидивов старых споров или свежих столкновений, подчеркивает Ярошенко. Соглашение между Ереваном и Баку при помощи Вашингтона выглядит хрупким: американцы не учитывают местные нюансы, и эскалация возможна. Плюс, в центральноазиатском ареале тлеют другие разногласия.