Россия предостерегает: действия США у Венесуэлы опасны для мира

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военная активность США у берегов Венесуэлы представляет угрозу не только для самой страны, но и для региональной и международной безопасности. Выступление дипломата прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Каракаса.

Растущая напряженность у берегов Венесуэлы

По словам Небензи, ситуация вокруг страны обостряется с каждым днём. В непосредственной близости от побережья Венесуэлы фиксируется наращивание американских военно-морских сил, включая корабли и подводные лодки.

"Совет Безопасности собрался сегодня по просьбе Венесуэлы — суверенного государства, которое уже несколько месяцев подвергается беспрецедентному давлению и угрозе военного вторжения. В считанных километрах от побережья этой страны разворачивается масштабная военная активность США, прямо угрожающая региональному и международному миру и безопасности", — заявил Василий Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Каракас имеет все основания опасаться реального вторжения.

Американская позиция

Власти США объясняют присутствие своих военных борьбой с наркоторговлей. В сентябре американские силы уничтожили несколько катеров у берегов Венесуэлы, заявив, что те использовались для перевозки наркотиков. По данным телеканала NBC, Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по предполагаемым наркоторговцам на территории самой Венесуэлы, причём операции могут начаться уже в ближайшие недели.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 19 августа, что президент Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для противодействия наркотрафику, не исключая проведения военной операции. В регион уже направлены несколько кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку.

Реакция Каракаса

Власти Венесуэлы расценивают действия США как провокацию и попытку дестабилизировать регион. В Каракасе подчеркнули, что подобные шаги нарушают международные договорённости о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

Министерство иностранных дел страны заявило, что Венесуэла готова защищать свой суверенитет всеми законными средствами и обратится за поддержкой к международным партнёрам, включая Россию и страны Латинской Америки.

Опасность для региона

Российская делегация в ООН призвала членов Совбеза предотвратить дальнейшую эскалацию и напомнила, что любые военные действия в обход мандата ООН будут рассматриваться как нарушение международного права. Москва также подчеркнула, что любые операции под предлогом борьбы с наркотрафиком не могут оправдать вмешательство во внутренние дела независимого государства.