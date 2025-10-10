Зеленский раскрыл хитрый план: как Украина получит доступ к активам РФ, не нарушая закон

Владимир Зеленский заявил о разработке новой схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы в интересах Киева. При этом он подчеркнул, что механизм не предполагает прямого изъятия средств и строится на гарантиях западных стран.
Во время видеовыступления, опубликованного на YouTube-канале офиса "главы" Украины, Зеленский отметил, что процесс сложен и требует участия государств-партнёров.
"Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема — через гарантии стран происходит", — сказал Зеленский.
Вышеназванный не стал раскрывать детали, однако отметил, что обсуждения продвигаются, а Украина надеется на поддержку со стороны Евросоюза и стран G7.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Согласно этой инициативе, Киев будет обязан вернуть заём только в том случае, если Россия выплатит репарации. Однако единого решения по этому вопросу в ЕС пока нет — ряд стран выразили сомнения в законности подобных действий.
В Москве назвали эти планы незаконными. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель "занимается воровством активов", а любые попытки использовать российские средства противоречат международному праву.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия ответит зеркально: западные активы в РФ уже частично заблокированы, а их движение контролируется специальной правительственной комиссией.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Европе, в основном в бельгийской системе Euroclear. С января по сентябрь 2025 года Еврокомиссия уже перевела Украине 14 миллиардов евро доходов от этих средств.
В ответ Москва ввела ограничения для иностранных инвесторов из недружественных стран: их активы и доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С", доступ к которым возможен только с разрешения правительства.
Российские власти неоднократно заявляли, что любые попытки конфисковать активы будут рассматриваться как акт экономической агрессии, на который последует симметричная реакция.
