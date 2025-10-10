Зеленский раскрыл хитрый план: как Украина получит доступ к активам РФ, не нарушая закон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Владимир Зеленский заявил о разработке новой схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы в интересах Киева. При этом он подчеркнул, что механизм не предполагает прямого изъятия средств и строится на гарантиях западных стран.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новая схема под гарантии

Во время видеовыступления, опубликованного на YouTube-канале офиса "главы" Украины, Зеленский отметил, что процесс сложен и требует участия государств-партнёров.

"Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема — через гарантии стран происходит", — сказал Зеленский.

Вышеназванный не стал раскрывать детали, однако отметил, что обсуждения продвигаются, а Украина надеется на поддержку со стороны Евросоюза и стран G7.

Предложение Еврокомиссии

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Согласно этой инициативе, Киев будет обязан вернуть заём только в том случае, если Россия выплатит репарации. Однако единого решения по этому вопросу в ЕС пока нет — ряд стран выразили сомнения в законности подобных действий.

Реакция Москвы

В Москве назвали эти планы незаконными. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель "занимается воровством активов", а любые попытки использовать российские средства противоречат международному праву.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия ответит зеркально: западные активы в РФ уже частично заблокированы, а их движение контролируется специальной правительственной комиссией.

Замороженные резервы

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Европе, в основном в бельгийской системе Euroclear. С января по сентябрь 2025 года Еврокомиссия уже перевела Украине 14 миллиардов евро доходов от этих средств.

Ответные шаги России

В ответ Москва ввела ограничения для иностранных инвесторов из недружественных стран: их активы и доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С", доступ к которым возможен только с разрешения правительства.

Российские власти неоднократно заявляли, что любые попытки конфисковать активы будут рассматриваться как акт экономической агрессии, на который последует симметричная реакция.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
