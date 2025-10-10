В России объяснили последствия предстоящих учений НАТО по ядерному сдерживанию

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут привести к эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 13 октября альянс проведет свои ежегодные ядерные военные учения с имитацией использования ядерного оружия.

По словам парламентария, идея сдерживания давно обсуждается на международном уровне, но она не дает стопроцентной гарантии предотвращения войны.

"В случае применения тактического оружия ситуация перерастет в Третью мировую войну, и весь мир окажется в опасности. Нас ничто не сдержит, как не сдерживает наших бойцов специальной военной операции. Учения в нынешних условиях лишь накаляют обстановку и могут привести к обратному эффекту — полной утрате контроля", — подчеркнул Колесник.

Он добавил, что подобные действия альянса несут угрозу не столько для России, сколько для всей системы международной безопасности.