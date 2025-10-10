В России объяснили последствия предстоящих учений НАТО по ядерному сдерживанию

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут привести к эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 13 октября альянс проведет свои ежегодные ядерные военные учения с имитацией использования ядерного оружия.
По словам парламентария, идея сдерживания давно обсуждается на международном уровне, но она не дает стопроцентной гарантии предотвращения войны.
"В случае применения тактического оружия ситуация перерастет в Третью мировую войну, и весь мир окажется в опасности. Нас ничто не сдержит, как не сдерживает наших бойцов специальной военной операции. Учения в нынешних условиях лишь накаляют обстановку и могут привести к обратному эффекту — полной утрате контроля", — подчеркнул Колесник.
Он добавил, что подобные действия альянса несут угрозу не столько для России, сколько для всей системы международной безопасности.
"НАТО должно понимать, что любые попытки силового давления могут обернуться катастрофой. Если они этого не осознают, мы будем вынуждены дать им соответствующий ответ", — заключил депутат.
