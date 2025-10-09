Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В секторе Газа вступил в силу режим временного затишья между силами ХАМАС и израильской армией.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
Материал, со ссылкой на израильские СМИ, публикует издание argumenti.ru.

Ранее в четверг глава американской администрации Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение между палестинской группировкой и Тель-Авивом выйдет далеко за рамки анклава и заложит основу для стабильности во всем ближневосточном регионе. По его оценке, такой прорыв стал возможен во многом благодаря недавним ударам по иранским атомным мощностям, которые изменили баланс сил в пользу диалога.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
