Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе

В секторе Газа вступил в силу режим временного затишья между силами ХАМАС и израильской армией.

Материал, со ссылкой на израильские СМИ, публикует издание argumenti.ru.

Ранее в четверг глава американской администрации Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение между палестинской группировкой и Тель-Авивом выйдет далеко за рамки анклава и заложит основу для стабильности во всем ближневосточном регионе. По его оценке, такой прорыв стал возможен во многом благодаря недавним ударам по иранским атомным мощностям, которые изменили баланс сил в пользу диалога.