Мир

В разгар политического накала в Грузии известный оперный певец и глава движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе был уверен, что во время атаки на резиденцию президента ключевые силы перейдут на сторону демонстрантов. Материал по ситуации публикует EADaily

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Об этом поведал его сын Шукри Бурчуладзе в прямом эфире телеканала TV Pirveli. По словам молодого человека, отец неоднократно заявлял о контактах с влиятельными фигурами в аппарате и силовых структурах, уставшими от сложившейся ситуации и готовыми поддержать народ. Бурчуладзе-старший не сомневался в таком повороте событий и даже на миг не предполагал, что собрание обернется стычками с применением силы.

Четвертое октября, день голосования, ознаменовалось эскалацией у дворца Орбелиани в столице.

Группа активистов предприняла попытку прорыва, что вынудило правоохранителей задействовать не летальные средства для разгона толпы. В хаосе пострадал и сам Паата Бурчуладзе — 75-летний оппозиционер оказался в больнице с симптомами отравления перцовым баллончиком, который широко применяли в тот день.

События развивались стремительно: то, что начиналось как выражение недовольства, переросло в открытое противостояние. Участники акции, по их словам, стремились к диалогу, но столкновение с силами порядка привело к множеству задержаний и травм.

Вскоре после инцидента следственные органы Грузии выдвинули серьезные претензии в адрес организаторов протеста. Прокуратура объявила о преследовании пяти фигур: помимо Пааты Бурчуладзе, под подозрением оказались Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Им вменяют организацию действий, направленных на насильственное преобразование государственного устройства, а также подстрекательство к смене руководства.

Такие инкриминации предусматривают наказание в виде лишения свободы на период до девяти лет. Это не просто формальности — они подчеркивают, насколько остро власти воспринимают любые вызовы своему авторитету, особенно в период выборов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
