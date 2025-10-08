Спецназ не поддался: грузинский план оппозиции взять власть рухнул

В разгар политического накала в Грузии известный оперный певец и глава движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе был уверен, что во время атаки на резиденцию президента ключевые силы перейдут на сторону демонстрантов. Материал по ситуации публикует EADaily.

Об этом поведал его сын Шукри Бурчуладзе в прямом эфире телеканала TV Pirveli. По словам молодого человека, отец неоднократно заявлял о контактах с влиятельными фигурами в аппарате и силовых структурах, уставшими от сложившейся ситуации и готовыми поддержать народ. Бурчуладзе-старший не сомневался в таком повороте событий и даже на миг не предполагал, что собрание обернется стычками с применением силы.

Четвертое октября, день голосования, ознаменовалось эскалацией у дворца Орбелиани в столице.

Группа активистов предприняла попытку прорыва, что вынудило правоохранителей задействовать не летальные средства для разгона толпы. В хаосе пострадал и сам Паата Бурчуладзе — 75-летний оппозиционер оказался в больнице с симптомами отравления перцовым баллончиком, который широко применяли в тот день.

События развивались стремительно: то, что начиналось как выражение недовольства, переросло в открытое противостояние. Участники акции, по их словам, стремились к диалогу, но столкновение с силами порядка привело к множеству задержаний и травм.

Вскоре после инцидента следственные органы Грузии выдвинули серьезные претензии в адрес организаторов протеста. Прокуратура объявила о преследовании пяти фигур: помимо Пааты Бурчуладзе, под подозрением оказались Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Им вменяют организацию действий, направленных на насильственное преобразование государственного устройства, а также подстрекательство к смене руководства.

Такие инкриминации предусматривают наказание в виде лишения свободы на период до девяти лет. Это не просто формальности — они подчеркивают, насколько остро власти воспринимают любые вызовы своему авторитету, особенно в период выборов.