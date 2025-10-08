Ядерная дубина в руках сумасшедшего: Запад толкает мир к войне

Мир

В разгар геополитических баталий российский аналитик Ростислав Ищенко поделился видением наиболее опасного развития событий для Москвы в отношениях с коллективным Западом.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

По его мнению, предсказать точные сроки и темпы распада западных структур невозможно, поэтому стоит готовиться к наихудшему раскладу. Это не плавная трансформация, которая могла бы сделать оппонента более конструктивным и избавить от нужды в конфронтации, а скорее медленный процесс деградации — аналогичный тому, что когда-то пережил Советский Союз в поздние годы. Об этом Ищенко заявил в интервью изданию "Военное дело".

Ищенко считает, что такой сценарий чреват затяжным противоборством, во время которого западные лидеры будут терять связь с реальностью, но сохранять агрессивный настрой.

В этот период риск прямого вооруженного конфликта возрастет, особенно учитывая арсеналы, накопленные на той стороне. Чем глубже будет кризис, тем чаще возникнет соблазн прибегнуть к крайним мерам, включая ядерные угрозы. Именно эта затяжная агония, по словам эксперта, представляет наибольшую угрозу для России, поскольку не дает шанса на быструю стабилизацию.

Аналитик подчеркивает: если бы Запад сумел провести внутренние реформы, он мог бы эволюционировать в надежного собеседника, с которым возможно плодотворное взаимодействие.

Однако текущие тенденции указывают на иное — на укрепление позиций радикальных сил, готовых цепляться за контроль любыми методами, даже выходящими за рамки закона. Ищенко отмечает отсутствие серьезного отпора таким действиям в странах, где это уже произошло, и подчеркивает, что умеренные фигуры, способные на диалог, пока далеки от рычагов влияния.