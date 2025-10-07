Франция в огне: союзники Макрона заподозрили неладное — демократия трещит по швам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Политическая ситуация во Франции вновь накалилась. Союзники президента Эммануэля Макрона всё чаще выражают сомнение, не зашёл ли глава государства слишком далеко в своих действиях и не довёл ли он "архитектуру французской демократии" до предела. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эммануэль Макрон

Политическая изоляция и рост напряжения

Издание отмечает, что президент Франции выглядит "более одиноким, чем когда-либо". С каждым месяцем растёт недовольство не только среди оппозиции, но и внутри президентского лагеря. Поводом для нового витка политического напряжения стало заявление лидера парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано.

"Его собственные союзники начали сомневаться, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела", — пишет WSJ.

По словам Пано, бюро Национального собрания Франции - нижней палаты парламента — намерено рассмотреть предложение о запуске процедуры по отрешению Эммануэля Макрона от власти.

Как работает процедура импичмента

Решение о начале процедуры принимает Бюро Национального собрания, высший коллегиальный орган палаты. Далее проект резолюции направляется в законодательную комиссию. Если комиссия даёт одобрение, документ выносится на голосование — в течение двух недель его должны поддержать две трети депутатов.

Дальнейшие шаги — рассмотрение в Сенате и совместное заседание обеих палат парламента. Для окончательного отрешения президента необходимо, чтобы резолюцию поддержали 617 из 925 парламентариев.

Неудачная попытка 2024 года

Попытки отрешить Макрона уже предпринимались ранее. В 2024 году партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента, однако тогда она провалилась на раннем этапе: законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию — 15 голосов "за" при 54 "против".

Политические риски и перспективы

Эксперты отмечают, что вероятность успешного импичмента остаётся крайне низкой: у оппозиции нет достаточного числа голосов в обеих палатах. Однако сам факт обсуждения этой темы говорит о растущем расколе во французской политике и о том, что поддержка Макрона даже среди союзников слабеет.

Политологи предполагают, что президент продолжит курс на самостоятельное принятие решений, что ещё больше усилит его изоляцию. При этом общественное недовольство в стране растёт на фоне социально-экономических трудностей и споров вокруг реформ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
