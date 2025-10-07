Трамп передумал? Что на самом деле стоит за смягчением позиции по Канаде

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни смягчил риторику по поводу гипотетического включения северного соседа в состав Соединённых Штатов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Американский лидер пояснил, что его предыдущие высказывания были связаны не с политическими амбициями, а с экономическими противоречиями между двумя странами.
"Мы соперничаем за один и тот же бизнес. Проблема в этом. Поэтому я продолжал говорить об одном пути для разрешения этой проблемы. Очень легком", — сказал Дональд Трамп.
По словам президента, ключевые трудности касаются заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Оттавой. В качестве примера он привёл ситуацию на автомобильном рынке, где компании двух стран конкурируют за инвестиции и рабочие места.
Во время встречи лидеры обсудили также вопросы безопасности. Трамп заявил, что США и Канада ведут переговоры о расширении зоны действия системы противоракетной обороны "Золотой купол" на североамериканскую территорию.
Президент подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение в условиях нестабильной международной обстановки и позволит укрепить оборонный союз двух стран.
Высказывания Трампа о "включении Канады" ранее вызвали широкий резонанс, однако нынешние комментарии показали, что американский лидер делает ставку на прагматичные экономические договорённости и совместные оборонные инициативы.
