Трамп передумал? Что на самом деле стоит за смягчением позиции по Канаде

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни смягчил риторику по поводу гипотетического включения северного соседа в состав Соединённых Штатов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Торговые разногласия и пример с авторынком

Американский лидер пояснил, что его предыдущие высказывания были связаны не с политическими амбициями, а с экономическими противоречиями между двумя странами.

"Мы соперничаем за один и тот же бизнес. Проблема в этом. Поэтому я продолжал говорить об одном пути для разрешения этой проблемы. Очень легком", — сказал Дональд Трамп.

По словам президента, ключевые трудности касаются заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Оттавой. В качестве примера он привёл ситуацию на автомобильном рынке, где компании двух стран конкурируют за инвестиции и рабочие места.

Совместная ПРО и новые планы сотрудничества

Во время встречи лидеры обсудили также вопросы безопасности. Трамп заявил, что США и Канада ведут переговоры о расширении зоны действия системы противоракетной обороны "Золотой купол" на североамериканскую территорию.

Президент подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение в условиях нестабильной международной обстановки и позволит укрепить оборонный союз двух стран.

Политический контекст

Высказывания Трампа о "включении Канады" ранее вызвали широкий резонанс, однако нынешние комментарии показали, что американский лидер делает ставку на прагматичные экономические договорённости и совместные оборонные инициативы.