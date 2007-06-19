Лавров встретился с главой китайского МИД в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России. Стороны обсудили предстоящие контакты на высшем уровне, а также обсудили ближайшую встречу с министром иностранных дел Индии.

"Беседа вновь продемонстрировала высокую степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина, что обеспечивает эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, играющего конструктивную роль в формировании более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка", - сказано в сообщении российского МИД.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что МИД Китая выступал за стабилизацию обстановки в Палестинской автономии мирным путем.

Китай надеется на стабилизацию обстановки в Палестинской автономии мирным путем. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Цинь Ган.

"Мы надеемся, что внутриполитическая ситуация в Палестине нормализуется в кратчайшие сроки путем проведения мирных консультаций между заинтересованными сторонами", - сказал дипломат.

По словам Цинь Гана, Китай всегда выступал за мирное решение палестинской проблемы и за мир в регионе.

С 7 июня в секторе Газа продолжаются кровопролитные столкновения между представителями двух крупнейших палестинских движений ФАТХ и ХАМАС. За время противостояния погибли около 100 человек, сообщает РИА Новости.

В настоящее время фактически власть в секторе Газа захватили исламисты ХАМАС.

В минувший четверг Махмуд Аббас объявил о роспуске правительства Палестины, отправив в отставку премьер-министра Исмаила Ханию, а также ввел режим чрезвычайного положения в регионе. Кроме того, Аббас приказал сформировать новое "правительство спасения" на время действия чрезвычайного положения.

В воскресенье глава ПНА привел к присяге "чрезвычайное" правительство под руководством бывшего министра финансов Салама Файяда. При этом он объявил "вне закона" все вооруженные структуры, подчиняющиеся движению ХАМАС, обвинив исламистов в вооруженном мятеже.

Движение ХАМАС, захватившее власть в Газе, новое правительство не признало.