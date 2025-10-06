Роковая ошибка пандемии: Меркель раскрыла связь COVID с конфликтом на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 стала одной из косвенных причин начала конфликта на Украине, поскольку изоляция и ограничения затруднили политические переговоры и поиск компромиссов. Об этом она рассказала в интервью венгерскому проекту Partizan.

"Если нельзя встречаться — нельзя договариваться"

По словам Меркель, в период пандемии международная дипломатия фактически застопорилась: лидеры стран утратили возможность вести прямой диалог.

"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", — отметила Меркель.

Экс-канцлер подчеркнула, что именно личные контакты и доверительные встречи часто помогают разрешать сложные противоречия, особенно в таких чувствительных вопросах, как ситуация в Донбассе.

Несостоявшийся формат диалога с Россией

Меркель также рассказала, что в 2021 году предлагала новый формат взаимодействия между Евросоюзом и Россией, который мог бы стать альтернативой замороженному "нормандскому формату". Однако инициатива, по её словам, не получила поддержки со стороны Польши и стран Балтии.

Бывший канцлер добавила, что отсутствие единства в Европе по этому вопросу стало ещё одним фактором, который ослабил дипломатические возможности ЕС и усилил напряжение на восточноевропейском направлении.

Реакция стран Балтии

В МИД Эстонии резко отреагировали на заявление Меркель, назвав её слова попыткой снять с себя часть ответственности за ошибки внешней политики Германии.

Представитель МИД Эстонии заявил, что "подобные высказывания бросают на неё тень".

По мнению прибалтийских политиков, Меркель пытается оправдать политику диалога с Россией, которую многие в Восточной Европе считают ошибочной.

Призыв к дипломатии

Ранее Ангела Меркель уже подчеркивала, что считает дипломатический путь единственным возможным выходом из украинского кризиса. По её мнению, прекращение диалога между странами во время пандемии стало тем моментом, когда упустили шанс на мирное урегулирование.