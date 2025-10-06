Школьный директор без диплома: как мигрант обманывал систему образования США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Мир

51-летнего мигранта из Гайаны задержали в США после того, как выяснилось, что он долгие годы работал в американских школах без дипломов и официальных разрешений. Об этом сообщает The New York Post.

наручники
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
наручники

Долгая карьера под вымышленной биографией

Мужчину зовут Ян Андре Робертс. Он прибыл в США более двадцати лет назад и сумел устроиться на работу в учебные заведения разных штатов, занимая административные должности — вплоть до директора школы. Коллегам Робертс рассказывал, что окончил престижные университеты, включая Гарвард, и имеет богатый педагогический опыт.

На деле же у него не оказалось ни дипломов, ни лицензий, необходимых для работы в образовательной сфере. Несмотря на это, Робертс десятилетиями успешно поддерживал легенду о своём "безупречном" образовании.

"Он говорил о супруге, но никто никогда её не видел", — вспоминают бывшие коллеги мужчины.

Судебные иски и подозрительное поведение

Как отмечает издание, в разных школах сотрудники замечали за Робертсом странности: он мог лгать о мелочах, придумывать истории о семье и биографии. Позднее на него подали иски, в которых утверждалось, что он нанимал на руководящие посты женщин, обходя более квалифицированных мужчин.

Эти дела закончились для школ дорого — по решениям суда учреждения выплатили пострадавшим более 400 тысяч долларов компенсации.

Начало расследования и возможная депортация

Федеральные службы заинтересовались "педагогом" лишь недавно. Проверка показала, что с 2020 года он находится в стране нелегально, а все представленные им документы оказались поддельными.

Расследование продолжается, но уже известно: Робертс не имел права занимать должности в системе образования и вводил работодателей в заблуждение. Теперь мужчине грозит депортация и, вероятно, уголовное преследование за мошенничество и подлог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
