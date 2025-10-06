Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От пропаганды к провокациям: Европа меняет тактику против России

Мир

Политический деятель Константин Кнырик считает, что на поле информационных баталий наступил период относительного затишья.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Каждая сторона следует своим сценариям, ориентируясь на четкие задачи и приемы. Об этом Кнырик заявил в интервью изданию "Военное дело". 

По его оценке, лидеры Европы все чаще эксплуатируют нарратив о "российской опасности", поскольку старые подходы утратили силу. Для конкретики в Евросоюзе разворачивают свежую кампанию по воздействию на умы — под видом "непрерывных полетов российских беспилотников". Эти машины якобы витают повсюду, хотя никто их не замечал, но верить приходится.

Эксперт полагает, что суть акции — посеять в умах жителей Европы ощущение близкой беды.

На следующем витке, вероятно, последуют инсценировки, чтобы свалить вину на Россию и усилить атмосферу тревоги. Это вписывается в план по накачке милитаристских настроений в обществе. Гражданам вдалбливают идею о срочной мобилизации и постоянном риске, дабы обосновать взлет бюджетов на оборону и возможное втягивание в стычки.

Кнырик напомнил, что за пару месяцев до старта "беспилотных историй" в Европе, особенно в Германии, бушевала волна агитации за отправку добровольцев на украинский фронт. В прессе и на фасадах мелькали объявления и видео, убеждавшие, будто там все под контролем и без риска. Но затея обломилась — отклик оказался скудным.

Он уточнил, что доля поддавшихся этой массированной обработке оказалась мизерной, и организаторам плана по вовлечению Европы в конфронтацию с Россией стало ясно: чисто словесные уловки не тянут.

В итоге, по словам деятеля, европейские стратеги осознали — чистая идеологическая накачка бесполезна без реальных "подпорок". Потому теперь акцент на tangible запугивании: через байки о "дронах" и фальшивые происшествия.

Кнырик также подметил сдвиг в тоне заявлений западных фигур. Такие, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все чаще подчеркивают: ослабить Россию можно не только силой оружия, но и через давление на социум и экономику. По его мнению, это сигнал о корректировке курса и упорном продолжении психологического противостояния с Москвой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
