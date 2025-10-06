В Госдуме оценили заявление Меркель о срыве переговоров с Россией в 2021 году

2:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Ангела Меркель пытается снять с себя ответственность за эскалацию конфликта между Россией и Западом, перекладывая вину на Польшу и прибалтийские страны. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 18

Ранее издание Bild со ссылкой на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) сообщило, что Польша, Эстония, Латвия и Литва в 2021 году сорвали дипломатические переговоры с Россией, тем самым косвенно способствовав началу военного конфликта на Украине.

Комментируя заявление экс-канцлера, Новиков отметил, что слова Меркель — это попытка переписать историю и оправдать собственную политику в период нахождения у власти.

"Меркель, безусловно, не хотелось бы войти в историю как политическому деятелю, причастному к обострению конфликта между Россией и странами Запада. Она старается переложить ответственность на Польшу и прибалтийские государства, чья радикальная антироссийская позиция давно известна", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что сама Меркель ранее признавалась, что Минские соглашения рассматривались странами Запада как способ выиграть время и подготовить Киев к вооруженному противостоянию.

"Эти признания уже стали историческим фактом, подтверждающим, что Минский формат использовался для обмана России. И теперь, когда отношения между Москвой и Западом достигли критической точки, Меркель пытается представить события в ином свете", — пояснил Новиков.

Парламентарий добавил, что переговоры, которые планировались в 2021 году, могли бы повлиять на развитие ситуации, если бы стороны действительно стремились к поиску компромисса.