Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО

2:07
Мир

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель с иронией отнеслась к ультимативному требованию президента США Дональда Трампа, которым последний являлся на тот период, о немедленном увеличении оборонных расходов. Этот эпизод, произошедший во время одного из ранних совещаний лидеров, описал в своей автобиографии экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фрагмент его мемуаров был обнародован изданием The Guardian.

Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 18
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 18

Ключевой диалог: смех как реакция на давление

Согласно воспоминаниям Столтенберга, во время встречи в первый срок президентства Трампа американский лидер в свойственной ему прямой манере обратился к Меркель с требованием выполнить обязательства перед альянсом.

"Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату из книги The Guardian.

Эта реакция немецкого канцлера красноречиво демонстрировала пропасть в подходах к вопросу финансирования обороны между США и их европейскими союзниками. В то время как Трамп настаивал на немедленных действиях, Меркель указывала на долгосрочные и постепенные перспективы.

Контекст и современное развитие событий

Хотя точная дата этого разговора не указана, тема военных расходов остается острой для НАТО на протяжении многих лет. Требование о достижении уровня в 2% ВВП на оборону, которое Трамп предъявлял Меркель, долгое время было болезненной точкой в трансатлантических отношениях.

Примечательно, что на недавнем саммите в Гааге страны-члены НАТО взяли на себя уже новые, более амбициозные обязательства — нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это решение происходит на фоне того, что предыдущий целевой показатель в 2% до сих пор достигнут не всеми участниками альянса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
