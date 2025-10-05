Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой политики Европейского союза в отношении конфликта на Украине. По его мнению, если бы Брюссель направил столько же усилий на поиск мирного решения, сколько он тратит на военную поддержку, война могла бы уже давно завершиться. Свою позицию он озвучил в эфире словацкой программы "O 5 minút 12".

Роберт Фицо
Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роберт Фицо

"Его кто-то поддерживает": почему конфликт до сих пор не закончился

Глава словацкого правительства заявил, что одной из ключевых целей его кабинета является содействие скорейшему завершению боевых действий. Он выразил убежденность, что конфликт был искусственно продлен.

"Этот конфликт уже давно должен был закончиться. Почему он до сих пор есть? Потому что его кто-то поддерживает. Это столкновение могло закончиться через три месяца после того, как началось, но кто-то сказал: нет, нет, нет", — отметил Фицо.

История срыва мирного соглашения и роль Запада

Премьер-министр не впервые озвучивает подобные обвинения. Ранее он уже заявлял, что подписание потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией в 2022 году было сорвано под давлением западных политиков. По его версии, ключевую роль в этом сыграл бывший британский премьер Борис Джонсон, который убедил украинское руководство не подписывать документ.

Фицо утверждал, что обсуждавшееся соглашение гарантировало бы Украине перспективу европейской интеграции и статус военного нейтралитета. В конце июля он также заявлял, что Запад изначально рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но эта стратегия, по его мнению, провалилась.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
