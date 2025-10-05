Фишинг, кражи, утечки: эстонские цифровые ID оказались дырявой бочкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Эстонии, являющейся пионером в области цифровой идентификации, обнаружены серьезные уязвимости в системе цифровых удостоверений личности. Как сообщает издание Daily Mail, ошибки в безопасности позволяют хакерам похищать персональные данные граждан, а мошенникам — обходить системы шифрования для кражи денежных средств. Эта новость вызывает особую озабоченность в Великобритании, где эстонская система была взята за прототип для национального проекта цифровых ID.

Старый город Таллина
Фото: commons.wikimedia.org by Yamen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Старый город Таллина

Проблемы "хваленой" системы: от краж до фишинга

Эстонские цифровые удостоверения личности содержат фотографию, имя, дату рождения и уникальный номер, а микрочип в них хранит дополнительную персональную информацию. Несмотря на более чем 20-летний опыт использования, система оказалась уязвима.

"Эстонская система цифрового удостоверения личности страдает от ошибок и проблем безопасности, которые позволяют хакерам красть данные и помогают мошенникам получать деньги… В хвалёной схеме в Эстонии были обнаружены уязвимости в системе безопасности, которые позволили мошенникам обходить системы шифрования, чтобы похищать сбережения жертв и раскрывать имена и фотографии граждан", — констатирует Daily Mail.

Дополнительную угрозу представляет фишинг: пользователи становятся жертвами мошеннических звонков и писем, в которых их убеждают раскрыть PIN-коды от карт, что приводит к похищению денег со счетов.

Предупреждение для Великобритании: спорные планы на фоне эстонских проблем

Обнаруженные уязвимости прозвучали как "мрачное предупреждение" для Великобритании, где ведутся активные дискуссии о внедрении аналогичной системы. Высокопоставленные чиновники, включая канцлера герцогства Ланкастерского Пэта Макфаддена, выступают за введение цифровых удостоверений, видя в них инструмент для борьбы с нелегальной миграцией и поддельными документами. Правительство считает, что такая мера поможет против нелегалов, которые покупают фальшивые документы.

Гражданские свободы vs. контроль: мнение критиков

Однако у планов властей есть мощные оппоненты. Критики заявляют, что повсеместное внедрение цифровых ID нарушит право на неприкосновенность частной жизни и создаст систему тотального контроля. Активистская группа Big Brother Watch назвала инициативу "антиутопической", заявив, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
