Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла

Участники акции "Флотилия стойкости" (Suumud), среди которых была и известная эко-активистка Грета Тунберг, намерены подать официальную жалобу в органы ООН. Поводом стало задержание всех судов, направлявшихся в сектор Газа с гуманитарным грузом, и последующее обращение с активистами со стороны израильских военных. По данным представителей флотилии, все члены экипажа были задержаны.
По информации агентства TT, Представители активистов, ссылаясь на свидетельства очевидцев, выдвинули серьезные обвинения. Они утверждают, что в ходе задержания в отношении Греты Тунберг применялась физическая сила. По их словам, "Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг".
Один из координаторов акции, Сена Эликучук, подчеркнула, что действия военных являются нарушением международного права, подлежащим тщательному расследованию.
"Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН", — заявила Эликучук.
Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 октября, когда израильские силы перехватили все суда "Флотилии стойкости", не позволив им достичь берегов Газы. По последней информации, большинство задержанных активистов содержатся в тюрьме строгого режима "Кециот", также известной под названием "Ансар III". Данные об их дальнейшей судьбе и возможных обвинениях пока не уточняются.
