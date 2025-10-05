Стена дронов не спасет? Польша раскрыла главную уязвимость ЕС

Планируемая к созданию на восточной границе Европейского союза "Стена дронов" является недостаточной мерой для полноценной защиты критической инфраструктуры от угроз с воздуха. Такое мнение высказал министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк. По его словам, ЕС необходимо подойти к вопросу безопасности более комплексно.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Призыв к срочным действиям: угрозы изнутри и извне

Польский министр подчеркнул, что проблема использования дронов не ограничивается только нарушением внешних границ. Угроза исходит и от беспилотников, которые могут действовать внутри территории Евросоюза, целенаправленно атакуя стратегические объекты, цитирует польского чиновника "Интерфакс".

"ЕС просто обязан заняться этими вопросами в первоочередном порядке. Проблема касается не только внешних границ ЕС, но и угроз, связанных с использованием дронов вблизи потенциальных целей нападения", — заявил Семоняк.

Он призвал в срочном порядке усилить защиту критически важных объектов, в числе которых назвал оружейные заводы. Эту позицию поддержал и министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, отметивший, что беспилотники могут появиться с любого направления, а существующие системы защиты нуждаются в немедленном усилении.

Проект "Стена дронов": амбиции и реальность

Инициатива "Стена дронов" — это совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленный на создание вдоль границы с Россией многослойной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников. Планы предполагают развертывание такой системы, в том числе, и на территории Украины. В настоящее время проект находится на стадии разработки и выбора конкретных технологических решений.

Однако, как сообщала газета Politico, амбициозный план сталкивается с суровыми реалиями внутри самого Евросоюза. В то время как Польша и страны Балтии рассматривают "Стену дронов" как логичный ответ на растущие угрозы, государства, расположенные дальше от российских границ, выражают сомнения в осуществимости и целесообразности столь масштабного и дорогостоящего проекта. Это расхождение во взглядах может серьезно замедлить или даже поставить под вопрос его реализацию.