Планируемая к созданию на восточной границе Европейского союза "Стена дронов" является недостаточной мерой для полноценной защиты критической инфраструктуры от угроз с воздуха. Такое мнение высказал министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк. По его словам, ЕС необходимо подойти к вопросу безопасности более комплексно.
Польский министр подчеркнул, что проблема использования дронов не ограничивается только нарушением внешних границ. Угроза исходит и от беспилотников, которые могут действовать внутри территории Евросоюза, целенаправленно атакуя стратегические объекты, цитирует польского чиновника "Интерфакс".
"ЕС просто обязан заняться этими вопросами в первоочередном порядке. Проблема касается не только внешних границ ЕС, но и угроз, связанных с использованием дронов вблизи потенциальных целей нападения", — заявил Семоняк.
Он призвал в срочном порядке усилить защиту критически важных объектов, в числе которых назвал оружейные заводы. Эту позицию поддержал и министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, отметивший, что беспилотники могут появиться с любого направления, а существующие системы защиты нуждаются в немедленном усилении.
Инициатива "Стена дронов" — это совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленный на создание вдоль границы с Россией многослойной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников. Планы предполагают развертывание такой системы, в том числе, и на территории Украины. В настоящее время проект находится на стадии разработки и выбора конкретных технологических решений.
Однако, как сообщала газета Politico, амбициозный план сталкивается с суровыми реалиями внутри самого Евросоюза. В то время как Польша и страны Балтии рассматривают "Стену дронов" как логичный ответ на растущие угрозы, государства, расположенные дальше от российских границ, выражают сомнения в осуществимости и целесообразности столь масштабного и дорогостоящего проекта. Это расхождение во взглядах может серьезно замедлить или даже поставить под вопрос его реализацию.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.