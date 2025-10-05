НАТО был на грани краха: секретный звонок Трампа раскрыт — откровение Столтенберга

Согласно откровениям бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс в 2018 году столкнулся с самой серьезной угрозой за всю свою историю — выходом из него Соединенных Штатов.

Фото: norden.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Столтенберг

В своей книге "На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны", фрагменты которой приводит издание The Guardian, Столтенберг подробно описывает, как тогдашний президент США Дональд Трамп напрямую пригрозил покинуть блок, что неминуемо привело бы к его распаду.

Решающий телефонный звонок за 12 дней до саммита

За пару недель до ключевого саммита НАТО в Брюсселе между лидерами состоялся напряженный телефонный разговор. Дональд Трамп позвонил Столтенбергу и в резкой форме озвучил свои претензии. Он заявил, что США несут непомерное бремя расходов, выделяя на оборону 4% своего ВВП и покрывая, по его словам, от 80 до 90% всех затрат альянса. При этом другие страны-участницы, по мнению Трампа, платили несравнимо меньше, что он считал несправедливым.

Кульминацией этого разговора стало прямое заявление американского лидера о том, что Соединенным Штатам "НАТО не нужно", и что страна готова выйти из организации. Эта угроза была не просто риторикой; она ставила под удар само существование крупнейшего в мире военно-политического союза.

Бремя ответственности: миссия по спасению альянса

Столтенберг осознавал всю серьезность ситуации. Уход США автоматически означал бы конец НАТО, и Трамп возложил ответственность за возможный роспуск блока непосредственно на генерального секретаря. Президент США потребовал уладить вопрос с финансированием до начала саммита, на который оставалось всего 12 дней.

"Если бы США вышли из альянса, альянсу пришел бы конец. Трамп возложил на меня ответственность за его возможный роспуск. Он хотел, чтобы я все уладил до саммита. А до саммита оставалось 12 дней", — цитируют британские журналисты бывшего генсека НАТО.

Жесткая тактика и результат на брюссельском саммите

Давление, начатое по телефону, было продолжено и на самой встрече в верхах. Дональд Трамп повторил свои требования странам-союзницам, используя жесткую тактику переговоров. Он открыто пригрозил покинуть саммит, если его условия не будут выполнены. Эта демарша возымела эффект.

Под угрозой выхода США из альянса остальные члены НАТО пошли на уступки. В результате было достигнуто соглашение, согласно которому государства-участники обязались увеличить свои оборонные бюджеты до целевого показателя в 2% от ВВП. Таким образом, несмотря на экстраординарные методы, Трамп добился от союзников конкретных финансовых обязательств, которых альянс безуспешно добивался годами. Этот эпизод стал яркой иллюстрацией того, как индивидуальный подход и давление одного лидера могут кардинально повлиять на курс целой международной организации.