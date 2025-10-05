Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла
Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание
Гонконг, о котором никто не говорит: где небоскрёбы сменяются джунглями и тишиной
Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт
Стена дронов не спасет? Польша раскрыла главную уязвимость ЕС
Тревога ползёт по коже быстрее морщин: хроника незаметного старения от постоянного стресса
Рыбный пирог, который не требует кулинарных талантов — готовится сам и всегда удаётся
Мелкие ветки — большой урожай: осенняя хитрость, которая вернёт почве силы — лучше любых удобрений
Локомотив на взлете: эксперт предсказал будущее команды в РПЛ после яркой победы

НАТО был на грани краха: секретный звонок Трампа раскрыт — откровение Столтенберга

3:17
Мир

Согласно откровениям бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс в 2018 году столкнулся с самой серьезной угрозой за всю свою историю — выходом из него Соединенных Штатов.

Столтенберг
Фото: norden.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Столтенберг

В своей книге "На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны", фрагменты которой приводит издание The Guardian, Столтенберг подробно описывает, как тогдашний президент США Дональд Трамп напрямую пригрозил покинуть блок, что неминуемо привело бы к его распаду.

Решающий телефонный звонок за 12 дней до саммита

За пару недель до ключевого саммита НАТО в Брюсселе между лидерами состоялся напряженный телефонный разговор. Дональд Трамп позвонил Столтенбергу и в резкой форме озвучил свои претензии. Он заявил, что США несут непомерное бремя расходов, выделяя на оборону 4% своего ВВП и покрывая, по его словам, от 80 до 90% всех затрат альянса. При этом другие страны-участницы, по мнению Трампа, платили несравнимо меньше, что он считал несправедливым.

Кульминацией этого разговора стало прямое заявление американского лидера о том, что Соединенным Штатам "НАТО не нужно", и что страна готова выйти из организации. Эта угроза была не просто риторикой; она ставила под удар само существование крупнейшего в мире военно-политического союза.

Бремя ответственности: миссия по спасению альянса

Столтенберг осознавал всю серьезность ситуации. Уход США автоматически означал бы конец НАТО, и Трамп возложил ответственность за возможный роспуск блока непосредственно на генерального секретаря. Президент США потребовал уладить вопрос с финансированием до начала саммита, на который оставалось всего 12 дней.

"Если бы США вышли из альянса, альянсу пришел бы конец. Трамп возложил на меня ответственность за его возможный роспуск. Он хотел, чтобы я все уладил до саммита. А до саммита оставалось 12 дней", — цитируют британские журналисты бывшего генсека НАТО.

Жесткая тактика и результат на брюссельском саммите

Давление, начатое по телефону, было продолжено и на самой встрече в верхах. Дональд Трамп повторил свои требования странам-союзницам, используя жесткую тактику переговоров. Он открыто пригрозил покинуть саммит, если его условия не будут выполнены. Эта демарша возымела эффект.

Под угрозой выхода США из альянса остальные члены НАТО пошли на уступки. В результате было достигнуто соглашение, согласно которому государства-участники обязались увеличить свои оборонные бюджеты до целевого показателя в 2% от ВВП. Таким образом, несмотря на экстраординарные методы, Трамп добился от союзников конкретных финансовых обязательств, которых альянс безуспешно добивался годами. Этот эпизод стал яркой иллюстрацией того, как индивидуальный подход и давление одного лидера могут кардинально повлиять на курс целой международной организации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не Египет и не Месопотамия: истоки цивилизации нашли в Дагестане Игорь Буккер Враг врага моего: Путина и Трампа объединяют не только переговоры по Украине, но и Джордж Сорос Михаил Дёмин Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Перу потрясло открытие: крошечный зверёк оказался древним посланником облаков
Грудка теряет лидерство: эта часть курицы оказалась ценнее для здоровья
Последнее, что спасет планету, лежит на дне моря. И это не золото
Авторынок на грани катастрофы: падение продаж и скрытые шансы, которые ждут этой осенью
Старый запах сдался под паром: один приём делает вещи как новые, даже после долгих лет в шкафу
Огород подаёт сигналы SOS: научитесь читать язык сорняков — и сэкономите силы на прополке
Один кусочек, и вы забудете про доставку: домашняя пицца, которая покоряет
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.