Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал серьезное заявление, обвинив украинские спецслужбы в проведении непрерывных операций на территории его страны.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В интервью порталу Hetek он утверждает, что эти действия осуществляются при прямой поддержке Брюсселя и имеют своей целью оказание влияния на внутреннюю политику Венгрии. По словам главы правительства, венгерские спецслужбы в курсе этой деятельности и активно ей противодействуют.

Орбан видит в этом скоординированные усилия, направленные на подрыв суверенитета страны. Он прямо заявил, что давление на Будапешт исходит не по отдельным каналам, а представляет собой единый фронт.

"По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это сообща", — заявил премьер-министр, четко обозначив свою позицию о совместных действиях европейских и украинских структур.

Главная цель — смена власти в Будапеште

Раскрывая конечные цели этой деятельности, Виктор Орбан указал на прямое намерение Бельгии, как одного из центров принятия решений в ЕС, способствовать созданию в Венгрии проукраинского правительства. Он добавил, что Киев, в свою очередь, оказывает поддержку венгерской оппозиции, чтобы ослабить позиции действующей власти.

Премьер-министр подчеркнул, что пока у власти находится его "национально ориентированное правительство", любые попытки нарушить суверенитет страны и изменить ее внешнеполитический курс будут жестко пресекаться. Это заявление прозвучало как ответ на растущее давление со стороны других стран-членов Евросоюза.

Право на суверенное мнение: Венгрия против большинства ЕС

В ходе беседы Орбан также подтвердил принципиальную позицию Венгрии относительно будущего Украины в европейских структурах. Он заявил, что Венгрия имеет полное право не желать состоять в одном союзе с Украиной, тем самым прямо выступая против ее скорейшего вступления в ЕС.

По его словам, в настоящее время около 24 стран-членов Европейского союза выражают желание принять Украину в региональное содружество. Таким образом, Венгрия под руководством Орбана продолжает демонстрировать свою независимую и часто идущую вразрез с большинством позицию, что создает серьезные политические противоречия внутри объединенной Европы.