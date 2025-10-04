Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте

Разрешение конфликта на Украине может быть оформлено через модель, включающую в себя конкретные гарантии безопасности для всех вовлеченных сторон. С таким заявлением выступил Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший помощник президента США, в эксклюзивной беседе с РБК.
По его мнению, стартом для этого процесса могло бы стать предварительное согласование Россией и Украиной базовых принципов будущего окончательного урегулирования.
Эксперт подчеркивает, что путь к миру не будет простым и быстрым. Грэм выражает уверенность в том, что урегулирование не сводится к подписанию единого документа, а является сложной и многогранной частью более широкого вопроса архитектуры европейской безопасности в целом. Это означает, что дискуссии выйдут далеко за рамки двустороннего диалога между Москвой и Киевом.
Ключевой идеей, которую развивает Томас Грэм, является многоэтапность будущего переговорного процесса. Он указывает, что для решения некоторых принципиальных вопросов потребуется участие не только России и Украины. Речь идет о таких сложных темах, как модель "вооруженного нейтралитета", предполагающая предоставление гарантий безопасности, и определение новой роли НАТО в Европе.
"Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса", — отметил Грэм, обозначая последовательность действий.
По его словам, по этим фундаментальным для континента вопросам договариваться придется напрямую с ключевыми участниками Североатлантического альянса, чьи интересы будут напрямую затронуты.
Среди конкретных вопросов, которые, по мнению экс-помощника президента США, должны быть вынесены на переговоры, он назвал несколько наиболее болезненных и актуальных. В этот перечень входят:
Территориальный вопрос, как один из центральных и наиболее сложных.
Проблема разморозки замороженных российских активов.
Масштабная задача восстановления Украины.
Вопрос соблюдения прав русскоязычного населения на Украине.
Гарантии соблюдения прав Украинской православной церкви.
Таким образом, эксперт рисует картину крайне сложного и продолжительного дипломатического процесса, успех которого будет зависеть от готовности сторон к компромиссам и участия в нем широкого круга международных факторов.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?