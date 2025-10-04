Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:46
Мир

Разрешение конфликта на Украине может быть оформлено через модель, включающую в себя конкретные гарантии безопасности для всех вовлеченных сторон. С таким заявлением выступил Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший помощник президента США, в эксклюзивной беседе с РБК.

Флаг
Фото: unsplash.com by Yehor Milohrodskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

По его мнению, стартом для этого процесса могло бы стать предварительное согласование Россией и Украиной базовых принципов будущего окончательного урегулирования.

Эксперт подчеркивает, что путь к миру не будет простым и быстрым. Грэм выражает уверенность в том, что урегулирование не сводится к подписанию единого документа, а является сложной и многогранной частью более широкого вопроса архитектуры европейской безопасности в целом. Это означает, что дискуссии выйдут далеко за рамки двустороннего диалога между Москвой и Киевом.

Многосторонний формат: почему без НАТО не обойтись

Ключевой идеей, которую развивает Томас Грэм, является многоэтапность будущего переговорного процесса. Он указывает, что для решения некоторых принципиальных вопросов потребуется участие не только России и Украины. Речь идет о таких сложных темах, как модель "вооруженного нейтралитета", предполагающая предоставление гарантий безопасности, и определение новой роли НАТО в Европе.

"Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса", — отметил Грэм, обозначая последовательность действий.

По его словам, по этим фундаментальным для континента вопросам договариваться придется напрямую с ключевыми участниками Североатлантического альянса, чьи интересы будут напрямую затронуты.

Повестка для диалога: от территорий до активов и прав

Среди конкретных вопросов, которые, по мнению экс-помощника президента США, должны быть вынесены на переговоры, он назвал несколько наиболее болезненных и актуальных. В этот перечень входят:

  • Территориальный вопрос, как один из центральных и наиболее сложных.

  • Проблема разморозки замороженных российских активов.

  • Масштабная задача восстановления Украины.

  • Вопрос соблюдения прав русскоязычного населения на Украине.

  • Гарантии соблюдения прав Украинской православной церкви.

Таким образом, эксперт рисует картину крайне сложного и продолжительного дипломатического процесса, успех которого будет зависеть от готовности сторон к компромиссам и участия в нем широкого круга международных факторов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
