Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте

Разрешение конфликта на Украине может быть оформлено через модель, включающую в себя конкретные гарантии безопасности для всех вовлеченных сторон. С таким заявлением выступил Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший помощник президента США, в эксклюзивной беседе с РБК.

По его мнению, стартом для этого процесса могло бы стать предварительное согласование Россией и Украиной базовых принципов будущего окончательного урегулирования.

Эксперт подчеркивает, что путь к миру не будет простым и быстрым. Грэм выражает уверенность в том, что урегулирование не сводится к подписанию единого документа, а является сложной и многогранной частью более широкого вопроса архитектуры европейской безопасности в целом. Это означает, что дискуссии выйдут далеко за рамки двустороннего диалога между Москвой и Киевом.

Многосторонний формат: почему без НАТО не обойтись

Ключевой идеей, которую развивает Томас Грэм, является многоэтапность будущего переговорного процесса. Он указывает, что для решения некоторых принципиальных вопросов потребуется участие не только России и Украины. Речь идет о таких сложных темах, как модель "вооруженного нейтралитета", предполагающая предоставление гарантий безопасности, и определение новой роли НАТО в Европе.

"Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса", — отметил Грэм, обозначая последовательность действий.

По его словам, по этим фундаментальным для континента вопросам договариваться придется напрямую с ключевыми участниками Североатлантического альянса, чьи интересы будут напрямую затронуты.

Повестка для диалога: от территорий до активов и прав

Среди конкретных вопросов, которые, по мнению экс-помощника президента США, должны быть вынесены на переговоры, он назвал несколько наиболее болезненных и актуальных. В этот перечень входят:

Территориальный вопрос , как один из центральных и наиболее сложных.

Проблема разморозки замороженных российских активов .

Масштабная задача восстановления Украины .

Вопрос соблюдения прав русскоязычного населения на Украине.

Гарантии соблюдения прав Украинской православной церкви.

Таким образом, эксперт рисует картину крайне сложного и продолжительного дипломатического процесса, успех которого будет зависеть от готовности сторон к компромиссам и участия в нем широкого круга международных факторов.