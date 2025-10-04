Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секретные тюрьмы Киева: ООН бьет тревогу из-за пыток, устраиваемых ВСУ

Мир

В ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве верховный комиссар организации по этим вопросам Фолькер Тюрк обнародовал тревожные данные о нарушениях в Украине. Материал публикует издание EADaily.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По его словам, силовые структуры страны применяют пытки и жестокое обращение к людям, задержанным в связи с военными событиями, в том числе случаи сексуального насилия.

Большинство инцидентов пришлось на 2022 год. Хотя официальный Киев и объявил о мерах по повышению защиты и смягчению условий в местах лишения свободы, наказание виновных остается минимальным, отметил докладчик.

Тюрк подчеркнул необходимость для Украины строго следовать нормам глобального законодательства, чтобы ограждать арестованных от подобных издевательств и обеспечить их безопасность.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
