Секретные тюрьмы Киева: ООН бьет тревогу из-за пыток, устраиваемых ВСУ

В ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве верховный комиссар организации по этим вопросам Фолькер Тюрк обнародовал тревожные данные о нарушениях в Украине. Материал публикует издание EADaily.
По его словам, силовые структуры страны применяют пытки и жестокое обращение к людям, задержанным в связи с военными событиями, в том числе случаи сексуального насилия.
Большинство инцидентов пришлось на 2022 год. Хотя официальный Киев и объявил о мерах по повышению защиты и смягчению условий в местах лишения свободы, наказание виновных остается минимальным, отметил докладчик.
Тюрк подчеркнул необходимость для Украины строго следовать нормам глобального законодательства, чтобы ограждать арестованных от подобных издевательств и обеспечить их безопасность.
