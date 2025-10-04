Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Атака клопов и тайный союз: Франция раскрыла карты в игре против России

2:12
Мир

В обширном интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Французской Республики Эммануэль Макрон затронул тему информационного противостояния с Российской Федерацией. Материал публикует издание EADaily.

Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский лидер высказал мнение о недостаточной оценке масштабов российского воздействия на общественные настроения в западных странах. По его убеждению, Москва активно занимается распространением недостоверных сведений, включая материалы о массовом появлении клопов на территории Франции.

Помимо этого, Макрон поделился информацией относительно сформированной ранее в текущем году "коалиции желающих". В состав данного объединения вошла Польша.

Президент отметил трансформацию подхода европейских государств к вопросам обороны. Он подчеркнул, что прежде стратегическое мышление базировалось на принципах Североатлантического альянса и полагалось на американскую поддержку. Сейчас же европейцы начали размышлять коллективно и самостоятельно.

По словам французского руководителя, речь идёт о собственной безопасности континента. Макрон заявил, что предложение его страны остаётся в силе, и возврата к прежней системе уже не будет. Он выразил готовность наблюдать, насколько далеко Соединённые Штаты готовы продвинуться в совместных действиях с европейскими партнёрами.

Глава Франции особо акцентировал внимание на необходимости выработки дополнительных механизмов защиты. Он заявил о намерении посмотреть, каким образом, помимо существующих гарантий Североатлантического блока, европейские страны смогут обеспечить собственные гарантии безопасности.

Макрон обозначил курс на укрепление стратегической автономии Европы и снижение зависимости от трансатлантического партнёра в сфере обороны. Французский президент связал эти шаги с необходимостью противостоять информационному влиянию, которое, по его оценке, оказывает Россия на западное общественное пространство.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
