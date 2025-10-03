Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой

Кабинет министров РФ передал в парламентский комитет проект закона об утверждении партнерства в оборонной сфере с Гаваной. Материалы уже доступны в онлайн-архиве нижней палаты. Материал об этом публикует издание EADaily.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Инициатива касается пакта, оформленного в кубинской столице 13 марта и в российском правительстве 6 дней спустя.

Такой шаг позволит расширить взаимодействие между Москвой и Гаваной в области вооруженных сил, заложит правовую основу для совместных инициатив, задач и методов работы, а также оградит соотечественников, участвующих в программах, от преследования по местным нормам.

В документе подчеркивается, что он вводит положения, идущие вразрез с отечественными правилами, и затрагивает ключевые элементы национальной безопасности.