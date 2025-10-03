В России ответили на заявления о глушении британских спутников

Россия сосредоточена на пресечении поставок британских ракет Storm Shadow в зону специальной военной операции, а не на "глушении спутников". Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее Bloomberg со ссылкой на главу Космического командования Великобритании генерал-майора Пола Тедмана сообщило, что британские военные фиксируют регулярные попытки России создавать помехи работе их спутников.

Комментируя это заявление, Колесник подчеркнул, что подобные обвинения выглядят бездоказательными и отвлекают внимание от ключевого вопроса.

"Глушить британские спутники нам незачем. Для России важнее сосредоточиться на том, чтобы исключить удары ракет Storm Shadow по нашим войскам", — отметил он.

По словам депутата, именно блокировка логистики поставок вооружений является приоритетом.