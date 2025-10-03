Россия сосредоточена на пресечении поставок британских ракет Storm Shadow в зону специальной военной операции, а не на "глушении спутников". Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.
Ранее Bloomberg со ссылкой на главу Космического командования Великобритании генерал-майора Пола Тедмана сообщило, что британские военные фиксируют регулярные попытки России создавать помехи работе их спутников.
Комментируя это заявление, Колесник подчеркнул, что подобные обвинения выглядят бездоказательными и отвлекают внимание от ключевого вопроса.
"Глушить британские спутники нам незачем. Для России важнее сосредоточиться на том, чтобы исключить удары ракет Storm Shadow по нашим войскам", — отметил он.
По словам депутата, именно блокировка логистики поставок вооружений является приоритетом.
"Нужно свести к нулю возможности поставок этих ракет в зону боевых действий — это представляет серьезную опасность для личного состава и техники. В то время как за рубежом выдвигают конспирологические версии о якобы "глушении" спутников, мы сосредоточены на практических мерах по нейтрализации логистики поставок", — заключил Колесник.
