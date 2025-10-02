Зеленский перешел черту: итальянский журналист раскрыл опасную правду о решении президента

Итальянский журналист Анджело Джулиано резко отреагировал на недавнее решение Владимира Зеленского. Итальянец написал, что действия украинского президента фактически поддерживают нацизм, а западные союзники предпочитают не замечать этого.

Повод для критики

Речь идёт о присвоении Зеленским воинского звания бригадного генерала Андрею Билецкому — основателю формирования "Азов"*. Этот шаг вызвал резонанс и стал причиной многочисленных комментариев за пределами Украины.

"Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали", — заявил журналист Анджело Джулиано.

Опасная игра

По мнению журналиста, украинский лидер идёт на рискованные шаги, последствия которых могут быть разрушительными. Джулиано считает, что подобные решения не только подрывают авторитет страны, но и создают угрозу для будущего региона.

Реакция Запада

Как отметил обозреватель, западные партнёры Украины закрывают глаза на действия Зеленского, несмотря на то, что они противоречат тем самым принципам, которые формально должны защищать.

* - признан террористической организацией и запрещён в России