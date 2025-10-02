Итальянский журналист Анджело Джулиано резко отреагировал на недавнее решение Владимира Зеленского. Итальянец написал, что действия украинского президента фактически поддерживают нацизм, а западные союзники предпочитают не замечать этого.
Речь идёт о присвоении Зеленским воинского звания бригадного генерала Андрею Билецкому — основателю формирования "Азов"*. Этот шаг вызвал резонанс и стал причиной многочисленных комментариев за пределами Украины.
"Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали", — заявил журналист Анджело Джулиано.
По мнению журналиста, украинский лидер идёт на рискованные шаги, последствия которых могут быть разрушительными. Джулиано считает, что подобные решения не только подрывают авторитет страны, но и создают угрозу для будущего региона.
Как отметил обозреватель, западные партнёры Украины закрывают глаза на действия Зеленского, несмотря на то, что они противоречат тем самым принципам, которые формально должны защищать.
* - признан террористической организацией и запрещён в России
