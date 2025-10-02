Утечка данных в Telegram исключена? Заявление компании вселяет уверенность

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Компания Telegram прокомментировала сообщения о том, что власти США якобы получили удалённый доступ к её серверам. Представители сервиса заявили, что такая возможность исключена из-за особенностей системы шифрования, которая применяется в мессенджере.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Безопасность данных

По словам компании, серверы Telegram защищены так, что даже разработчики не имеют возможности просматривать сообщения пользователей. До сих пор не найдено ни одного эффективного способа взломать эту систему, а сама платформа не предоставляет доступ к содержимому серверов.

"Серверы Telegram надёжно зашифрованы, до сих пор не найдено ни одного действенного способа взлома", — отметил представитель компании.

Сотрудничество с властями

При этом в компании подчеркнули, что мессенджер всегда модерировал вредоносный контент и исполнял обязательные юридические запросы из США. В таких случаях Telegram может предоставить технические данные — например, IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила.

Повод для комментариев

Реакция последовала после того, как стало известно о решении федерального суда в США. Прокуроры добились разрешения использовать "технику удалённого доступа" в рамках расследования дела об эксплуатации детей. Telegram официально опроверг возможность получения доступа к сообщениям через сервера мессенджера.