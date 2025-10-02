Утечка данных в Telegram исключена? Заявление компании вселяет уверенность

Компания Telegram прокомментировала сообщения о том, что власти США якобы получили удалённый доступ к её серверам. Представители сервиса заявили, что такая возможность исключена из-за особенностей системы шифрования, которая применяется в мессенджере.
По словам компании, серверы Telegram защищены так, что даже разработчики не имеют возможности просматривать сообщения пользователей. До сих пор не найдено ни одного эффективного способа взломать эту систему, а сама платформа не предоставляет доступ к содержимому серверов.
"Серверы Telegram надёжно зашифрованы, до сих пор не найдено ни одного действенного способа взлома", — отметил представитель компании.
При этом в компании подчеркнули, что мессенджер всегда модерировал вредоносный контент и исполнял обязательные юридические запросы из США. В таких случаях Telegram может предоставить технические данные — например, IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила.
Реакция последовала после того, как стало известно о решении федерального суда в США. Прокуроры добились разрешения использовать "технику удалённого доступа" в рамках расследования дела об эксплуатации детей. Telegram официально опроверг возможность получения доступа к сообщениям через сервера мессенджера.
